TOUGHBOOK G2 – Neues 10″ Windows Tablet von Panasonic beflügelt mobile Arbeitskräfte

Das vielseitige TOUGHBOOK Tablet kommt mit modernster Kommunikationstechnologie, Usability sowie Sicherheit auf Business-Level. Gleichzeitig bleibt der Anschluss zu älteren Peripherie-Geräten gewährleistet.

WIESBADEN, 29.06.2021 – Panasonic präsentiert heute den Nachfolger seines meistverkauften 10″ Tablets mit „Full Ruggedized“ Schutz. Das neue TOUGHBOOK G2 wurde mit Blick auf zukünftige Anforderungen an Kommunikation, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit entwickelt und stellt eine komplett neue Gerätegeneration dar. Gleichzeitig bietet es dank vielseitiger Anschluss-Optionen die Verbindung zu älteren Peripherie-Systemen – wichtig insbesondere für die Wartung von Maschinen und Anlagen. Damit wird es zu einem vielseitigen und zuverlässigen Tool für mobile Arbeitskräfte.

Zu den Neuerungen gehören eSIM und zukunftsfähige Wireless Kommunikationsfunktionen für das mobile Arbeiten unterwegs. Dank erhöhter Leistung, verdoppeltem Arbeitsspeicher (RAM) und mehr Speicherplatz eignet sich das neue robuste Tablet ideal für Nutzer, die unterwegs Zugriff auf CAD-Anwendungen und Schaltpläne benötigen. Die verbesserte Bildschirmhelligkeit sorgt für gute Sichtbarkeit in hellen Umgebungen, während die Einstufung als Microsoft Secured-Core PC eine erhöhte Sicherheit auf Business-Niveau verspricht. Zusätzliche Steckplätze für Erweiterungsmodule erhöhen die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Hier können bei Bedarf unter anderem kontaktgebundene Smartcard- und kontaktlose Smartcard-Reader hinzugefügt werden. Am vorderen Rahmen des Displays befinden sich außerdem drei individuell anpassbare Schnellwahl-Tasten.

Zwei Ausführungen: Standard und Quick Release SSD

Das neue TOUGHBOOK G2 wird erhältlich sein als Standard Modell und als Quick Release SSD Modell. Bei der „Quick Release“ Variante lässt sich die SSD im Handumdrehen aus dem Gerät nehmen und sicher verwahren – ideal für datensensible Bereiche wie Rettungsdienste, Polizei, Verteidigung und auch Versorgerunternehmen.

Optional kann das Tablet mit einer Tastatur samt Hintergrundbeleuchtung ausgestattet werden, die zusätzlich einen USB Typ-A und einen Typ-C Anschluss bietet.

Mit den modularen Erweiterungsoptionen und einer umfangreichen Zubehörpalette lässt sich das neue Tablet exakt auf die Anforderungen in den jeweiligen Einsatzbereiche anpassen. Dazu gehören u. a. Fahrzeug-Halterungen mit oder ohne Tastatur, Handschlaufen, Schultergurte und desinfizierbare Gehäuse. Kunden, die bereits ein TOUGHBOOK G1 oder TOUGHBOOK 20 besitzen, können größtenteils das vorhandene Zubehör einschließlich der Fahrzeug-Halterungen mit dem neuen TOUGHBOOK G2 weiter nutzen.

Nicht zuletzt machen diese Features das TOUGHBOOK G2 zu einem würdigen Nachfolger des TOUGHBOOK G1 und des TOUGHBOOK 20 Tablet Modells.

Zuverlässiges Werkzeug für produktive Mitarbeiter in unterschiedliche Branchen

Das TOUGHBOOK G2 unterstützt die Optimierung von Arbeitsabläufen als handliches Tool für mobile Mitarbeiter in unterschiedlichen Branchen und Einsatzfeldern.

In der Logistik eignet sich das zuverlässige Tablet perfekt für das Lager-Management und – dank seiner Docking- und Montageoptionen – als flexiblere Alternative zu fest verbauten Gabelstapler-Terminals. Im Bereich Wartung und Instandhaltung kommen die 4G-Konnektivität, die flexiblen Optionen für serielle Schnittstellen, zwei LAN-Ports, Barcodescanner oder Wärmebildtechnik und die auf bis zu 18,5 Stunden verlängerte Akkulaufzeit zum Tragen. Für die Erstellung von Berichten und die Interaktion mit Kunden ist das Tablet mit einer Windows Hello-fähigen 2 Megapixel-Frontkamera für Videoanrufe und einer 8 Megapixel-Rückkamera mit LED-Blitz für die Dokumentation gerüstet. Mit einem Digitizer-Stift lässt sich präzise biometrisch unterschreiben.

Im Bauwesen findet das robuste 10″ Tablet dank seines leistungsstarken Intel Core-Prozessors (Quad Core) der 10. Generation mit Intel vPro-Technologie und 16 GB RAM (wahlweise 32 GB) Einsatz für das Baustellen-Management, die Planung und Prüfungen sowie im Bereich Building Information Modeling (BIM). Dafür eignet sich auch die Bildausgabe in 4K Auflösung auf zwei externen Bildschirmen ideal. Eingedockt in einer optionalen Desktophalterung ersetzt das TOUGHBOOK G2 problemlos einen Desktop-PC in Baustellenbüros und vereint so zwei Geräte in einem.

Im Transportwesen unterstützt das TOUGHBOOK G2 Pannendienste, Techniker bei der Zug- und Gleis-Instandhaltung, Lokführer (Electronic Rail Bag) sowie das Bodenpersonal von Flughäfen. Das TOUGHBOOK Tablet verfügt über eine regulierbare Touchscreen-Helligkeit von 1000 cd/m². Das Display lässt sich so auch bei extremer Sonneneinstrahlung oder in der Dunkelheit, beispielsweise in Tunneln, problemlos ablesen. Es ist in Panasonic“s „Full Ruggedized“ eingestuft, zertifiziert nach MIL-STD-810H* und bietet Schutz gemäß IP65.

„Mobile Arbeitskräfte schätzten bereits das TOUGHBOOK G1 und das TOUGHBOOK 20, aber das neue G2 wird sie begeistern“, sagt Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager bei Panasonic Mobile Solutions Business. „Es ist das ideale robuste Tablet der nächsten Generation für den mobilen Arbeitseinsatz. Es bietet alle Vorteile der neuesten Technologie, während der teils wichtige Zugriff auf Legacy-Systeme erhalten bleibt – und das alles ist verpackt in einem flexibleren, sichereren und letztendlich noch besser nutzbaren Gerät.“

Verfügbarkeit und Preis

Das TOUGHBOOK G2 Tablet hat eine standardmäßige 3-Jahres-Garantie und ist ab Ende Juli 2021 erhältlich. Die Preise für die Basis-Ausstattung beginnen bei 2.450 Euro zzgl. Mehrwertsteuer bzw. 3.099 CHF zzgl. Mehrwertsteuer.

* Der Test wurde von einem unabhängigen Drittlabor nach MIL-STD-810H in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 durchgeführt

Weitere Informationen zum TOUGHBOOK G2 finden Sie auf der Website unter:

-TOUGHBOOK G2 Standard Modell

-TOUGHBOOK G2 Quick Release SSD Modell

Umfangreiches Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

