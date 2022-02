Touchdown für die Klang-MVPs: Mit Nubert Soundbars ein packendes Football-Fest genießen

Jedes Jahr fiebern beim größten American-Football-Spektakel Millionen von Fans aus aller Welt vor dem Bildschirm mit. Damit auch im heimischen Wohnzimmer echte Stadionatmosphäre herrscht, ist der richtige Sound spielentscheidend. Nubert bietet mit einem vielseitigen Soundbar-Line-up die perfekte Lösung, um voll mitzufiebern und jeden Touchdown, Tackle und Turnover in nie gekannter Intensität zu erleben.

Schwäbisch Gmünd, 9. Februar 2022 – Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Fans des amerikanischen Sports zelebrieren ihren wichtigsten Feiertag. Wenn in der Nacht auf Montag im kalifornischen Los Angeles das größte American-Football-Fest des Jahres angepfiffen wird, sind denkwürdige sportliche Momente garantiert. Aber egal, ob sich am Ende das Team aus Cincinnati durchsetzt oder die Mannschaft aus Los Angeles die Trophäe in die Höhe reckt, eins steht fest: Wenn es um packenden Klang geht, punkten die MVPs aus Schwäbisch Gmünd.

Mit Nubert Soundbars hält echte Stadionatmosphäre Einzug im heimischen Wohnzimmer. Touchdown-Jubel wird noch mitreißender und selbst die berühmt-berüchtigten Werbespots, die speziell für das sportliche Großereignis produziert werden, kommen mit dem passenden Sound erst richtig zur Geltung. Aber damit nicht genug – auch die Halbzeit-Show mit namhaften Musik-Acts klingt besser als je zuvor. Denn Nubert hat die Soundbars nicht nur auf exzellente Stereowiedergabe für Filme, Serien, Videospiele und Sportübertragungen abgestimmt, auch für Musikwiedergabe in höchster Qualität sind sie perfekt ausgelegt.

Mit vier Ausnahmetalenten hat die Soundbar-Formation von Nubert die optimale Aufstellung für jede Situation:

Kompakt und kraftvoll präsentiert sich die nuBox AS-225, quasi der Running Back im Team. Sie bringt den Klang zuverlässig nach vorne und belastet dank günstiger Preisgestaltung nicht das persönliche „Salary Cap“. Noch bis zum 20. Februar gilt das gleich den doppelter Hinsicht, denn so lange gibt es im Rahmen des Winter Sale 5% Rabatt beim Kauf einer nuBox AS-225.

Ganz frisch ins Team gedraftet wurde die nuBoxx AS-425 max, um erfolgreich die Nachfolge der legendären nuPro AS-250 anzutreten. Dank vier Tiefmitteltönern und breiter Bauweise deckt sie einen weiten Bereich im Hörraum wie auch im Frequenzspektrum ab. Flexibel wie ein guter Tight End ist die nuBoxx AS-425 damit für jede Aufgabe bestens gerüstet.

Sogar noch ein bisschen breiter, also im besten Sinne ein Wide Receiver, ist die nuPro AS-3500. Das unterstreicht sie auch mit höchster Präzision und präsentiert sich als wahre Leistungsträgerin mit 160 Watt Nenn- beziehungsweise 240 Watt Musikleistung. Als echtes 3-Wege-System mit zwei Subwoofer-Treibern auf der Unterseite punktet sie auch bei tiefen Spielzügen und sieht dabei dank hochwertiger Schleiflackierung sogar noch richtig gut aus.

Quarterback und Spielmacher – der klare Star im Soundbar-Aufgebot ist die XS-7500. Mit sechs leistungsfähigen Digitalverstärkern und insgesamt über 800 Watt Musikleistung bring sie den Sound mühelos in die Endzone für den ultimativen Sound-Touchdown. Eine echte Hall-of-Fame-Kandidatin!

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Alle Soundbars sind im Nubert Direktvertrieb erhältlich. Für die nuBox AS-225 gilt noch bis 20.2.2022 der Aktionspreis von 378,00 Euro, danach 398,00 Euro. Die nuBoxx AS-425 kostet 668,00 Euro, die nuPro AS-3500 ist für 965,00 Euro verfügbar. Der Preis für das Flaggschiff-Modell XS-7500 beträgt 1.495,00 Euro. Weitere Informationen zu den verschiedenen Soundbars sowie die Möglichkeit zum direkten Bestellen gibt es auf www.nubert.de

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

