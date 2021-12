Top Service: Reflex Verlag vom DIQP zum dritten Mal ausgezeichnet

Der Reflex Verlag liefert Top Service: 2021 wurde das Medienhaus vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) mit dem Prädikat „sehr gut“ ausgezeichnet. Nach den Siegeln “ Top Arbeitgeber“ und “ Nachhaltiges Unternehmen“ ist es die dritte Auszeichnung für den Content Marketing-Verlag.

„Ein Beleg für unseren exzellenten Service ist, dass die menschliche Ebene besonders mit den Stammkunden stimmt“, so Moritz Duelli, Senior Executive Project Manager beim Reflex Verlag. „Inzwischen habe ich gemeinsam mit meinen Kunden mehr als 60 Ausgaben über Deutschlands bekannteste Medien publiziert, wofür ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken möchte.“ Seit 2008 hat der Reflex Verlag mehr als 10.500 zufriedene Kunden ) mit seiner Fachexpertise in den Bereichen Gesundheit, Technologie, Business, Finanzen, Lifestyle und Nachhaltigkeit für sich gewonnen. Die erstklassige Betreuung wurde nun auf Grundlage einer unabhängigen Kundenumfrage mit dem DIQP-Siegel „Top Service“ prämiert.

Top Service: Der Mensch steht im Fokus

Das Besondere am Reflex Verlag ist, dass der Fokus auf dem Menschen liegt – sowohl bei Kunden als auch bei Kollegen. Täglich von den Mitarbeiter:innen gelebte Werte wie Empathie, Vertrauen und Flexibilität machen sich in hervorragendem Service bemerkbar; mit dem Ergebnis hochqualitativer und liebevoll gestalteter Ausgaben. Fingerspitzengefühl und eine vertrauensvolle Kommunikation sind dabei im Austausch mit den Kunden von höchster Priorität.

Teamwork als Erfolgsgeheimnis

Beim Reflex Verlag treffen Kunden stets auf ein freundliches, hilfsbereites und positives Gegenüber, wobei jeder Kunde genau eine Ansprechpartner:in an seiner Seite hat – und ein ganzes Team dahinter. Teamgeist und Kooperation auf Augenhöhe sind die beiden wichtigen Grundsäulen einer optimalen internen Zusammenarbeit und sorgen für reibungslose Abläufe im Kundenkontakt. Der lebendige Austausch zwischen Projektmanagement und einem exzellenten Marketing- sowie Grafikteam ergibt den Unterschied, der den Reflex Verlag zum Qualitätsmarktführer im Content Marketing macht.

Flexibilität: Wenn es doch mal schnell gehen muss

Ab und an kommt es doch einmal vor, dass auf Kundenwunsch kurzfristige Änderungen vorgenommen werden sollen. Da der Reflex Verlag hervorragende Redaktions- sowie Grafikservices aus eigener Hand anbietet, ist es für Kunden möglich, auch kurzfristig Anpassungen der Druckunterlagen vorzunehmen oder gemeinsam mit unserem Team eine Lösung zu finden.

Leidenschaft als treibende Kraft

Top Service, von einem jungen Team mit jahrelanger Erfahrung und einer guten Portion Leidenschaft: Das ist der Reflex Verlag. Freie Stellen sowie mehr über den Reflex Verlag als Arbeitgeber erfahren Sie auf https://www.jobs.reflex-media.net.

