Top Service für den ACV Automobil-Club Verkehr e.V.

TOP SERVICE Auszeichnung mit „sehr gut“ durch das DIQP vergeben

ACV Automobil-Club Verehr e.V. hat im Juli 2021 eine unabhängige Mitgliederbefragung durchführen lassen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung und des zusätzlich durchgeführten Managementinterviews wurde von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert ausgewertet

Im Ergebnis hat der ACV Automobil-Club Verehr e.V. vom DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. aus Berlin, das TOP SERVICE (DIQP) Gütesiegel mit der Bewertung „sehr gut“ erhalten.

Das „Top Service (DIQP)“ Gütesiegel wurde im Unterscheid zu anderen Gütesiegeln von der unabhängigen Verbraucherplattform Label-online.de mit der Bewertung als „besonders empfehlenswert“ ausgezeichnet.

Die Verbraucherplattform bewertet Labels nach einer einheitlichen Matrix. Untersucht wird beispielsweise, welchen Anspruch diese formulieren, wie unabhängig deren Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucher ist. Die Verbraucherplattform wird dazu mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.

„Der ACV hat der Mitgliederbefragung auf ganzer Linie überzeugt und bietet laut den Mitgliedern des Vereins, welche sich an der unabhängigen Befragung beteiligt haben, einen sehr guten Service. Wir gratulieren zu diesem sehr guten Ergebnis“ sagt Oliver Scharfenberg, Geschäftsführer der SQC-QualityCert.

Der Geschäftsführer des ACV e.V., Holger Küster, ergänzt: „Wir freuen uns über das sehr gute Ergebnis der Mitgliederbefragung, denn es zeigt, dass unsere Mitglieder sich bei uns sehr gut aufgehoben fühlen. Das gute Ergebnis ist aber auch ein Ansporn für uns, das Vertrauen, dass unsere Mitglieder in uns haben, weiter zu festigen.“

Der ACV Automobil-Club Verkehr ist seit fast 60 Jahren bei seinen Mitgliedern für kompetente, schnelle und zuverlässige Pannenhilfe bekannt. Als nachhaltiger Automobilclub unterstützt der ACV seine 480.000 Mitglieder beim Erhalt ihrer individuellen Mobilität mit einem breiten und fortschrittlichen Leistungsspektrum.

SQC-QualityCert hilft Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen, die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu steigern, Kosten zu senken und die Produktivität zu optimieren. SQC-QualityCert ist die Zertifizierungsgesellschaft des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. und bietet Zertifizierungen mit Arbeitgebersiegeln, Servicesiegeln und Nachhaltigkeitssiegeln nach DIQP Standards.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als „besonders empfehlenswert“ deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

Firmenkontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

anfrage@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Pressekontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

oliver.scharfenberg@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Bildquelle: Quelle: ACV e.V.