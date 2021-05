Top Qualität und Service in Sachen Dienstleistung Partnervermittlung

Perpignan, Frankreich, 27.05.2021 – Qualität ist einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile einer Partnervermittlung. Aufgrund des Wettbewerbs sind die Anbieter von online- und offline Partnervermittlungen immer mehr dazu gezwungen, die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Kunden in den Fokus zu setzen. Die Interessenten an der Dienstleistung Dating Services sind im Zeitalter der Information besser informiert und bevorzugen auch im Bereich Partnervermittlung/Singlebörse Dienstleistungen der bestmöglichen Qualität zu einem günstigen Preis.

TTPCG ® steigert im Jahr 2021 die Dienstleistungsqualität weiter

Im Januar 2021 startet die Abteilung We make quality bei TTPCG ®. Quentin Abrams mit einem acht köpfigen Team wurde beauftragt, sämtliche Details der ohnehin weltweit einmaligen Qualität der TTPCG ® Dienstleistungsqualität ständig zu analysieren und den Ergebnissen folgend, weiter zu optimieren. Und das, was der Kunde unter Qualität versteht, ist nicht das Gleiche, was der Controller darunter versteht. Alle Franchisepartner der US Marke TTPCG ® in Frankreich, wie auch in allen anderen Ländermärkten in denen die Erfolgsmarke TTPCG ® ihre Dienste den Singles anbietet, müssen den gleichen Wissensstand haben. Im zweiten Halbjahr 2021 wird auch in Frankreich verstärkt auf Mystery Shopping gesetzt zur Unterstützung der TTPCG ® Franchisenehmer.

Kunden bekommen bei TTPCG ® auf Fragen schnelle Antworten

Das Kundenteam muss für alle Kunden 24/7/365 erreichbar sein. Hier kam es vereinzelnd zu Problemen, welche jedoch einige Kunden selbst verursachten. Leider sind einige Menschen, so auch TTPCG ® Kunden, nicht in der Lage, mit korrekter Grammatik zu schreiben. Da dies zu Problemen führte, prüfen autonome Systeme künftig auch die Nachrichten der Dienste Nutzer von TTPCG ® und korrigieren diese bei fehlerbehafteter Grammatik. Dazu muss man wissen, dass eine Software bei TTPCG ® sämtliche eingehenden Mails von Kunden in Englisch übersetzt und dass das Kundenteam die eingehenden Mails in Englisch beantwortet. Die Antwort des Kundenteams an die Kunden wird autonom wieder in die jeweilige Landessprache übersetzt und der Kunde bekommt Antwort auf seine Fragen immer in seiner Muttersprache. Mit dem TTPCG ® Hummingbird update im Mai 2021 begann die eingesetzte künstliche Intelligenz, menschliche fehlerbehaftete Nachrichten besser zu verstehen. Dank dieses Updates erkennt die TTPCG ® Software semantische Zusammenhänge besser als zuvor, kann Synonyme einordnen und Nachrichten korrigieren. Ziel ist, die Qualität und Geschwindigkeit aller Dialoge mit den Kunden besser zu verstehen und qualitativ hochwertige Antworten schnell auszugeben. Das sind Beispiele dafür, wie das Qualitätsmanagement bei TTPCG ® wirkt. Ziel war und ist es, dass die weltweit einmalige Qualität in Sachen Dienstleistung Partnervermittlung von der Beratung an, dem Kundensupport und den Vermittlungsmethoden in allen Bereichen sichergestellt wird, das Qualitätsmanagement also dabei auch vorbeugend wirkt. Dafür wird bei TTPCG ® selbst das Qualitätsmanagement permanent verbessert. Das Resümee: Schnell über TTPCG ® mit perfektem Service preiswert verliebt werden.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Philippe Durand, 66000 Perpignan, Frankreich gelesen. Der Bericht erschien zuerst in französischer Sprache. © 2021 Le prestataire de services de presse. Deutsche Übersetzung von Joline Rivoire.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

