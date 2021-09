Top Arbeitgeber aus Hameln ausgezeichnet

Das Elithera Therapie- und Rehazentrum aus Hameln wurde „Top Arbeitgeber (DIQP)“

Das Elithera Therapie- und Rehazentrum aus Hameln hat vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) die Auszeichnung als Top Arbeitgeber (DIQP) mit der Bewertung „sehr gut“ erhalten.

Die Auszeichnung mit dem unabhängigen Arbeitgebersiegel “ Top Arbeitgeber (DIQP)“ beruht auf einer anonymen Mitarbeiterbefragung und einer Erfassung der Arbeitgeberleistungen in einem HR-Interview.

Alle Beschäftigten des Unternehmens hatten die Gelegenheit, sich an einer Mitarbeiterbefragung zu beteiligen. Die Zertifizierung wurde nach den Standards des DIQP von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert durchgeführt. Der Geschäftsführer von SQC-QualityCert sagt dazu „wir freuen uns über dieses sehr gute Ergebnis und gratulieren dem gesamten Elithera Team in Hameln“.

Im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln wurde die top Arbeitgeber Auszeichnung vom unabhängigen Verbraucherportal Label-online.de mit der Einstufung als BESONDERS EMPFEHLENSWERT ausgezeichnet. Dies ist die höchstmögliche Einstufung, welche ein Label dort erhalten kann. Dabei unterscheidet man sich von vielen anderen Arbeitgebersiegeln.

Das unabhängige Verbraucherportal bewertet Labels nach transparenten Kriterien. Dazu wird es mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert. Das Portal soll Verbrauchern helfen, sich im Dschungel der Gütesigel besser orientieren zu können.

Das Arbeitgebersiegel „Top Arbeitgeber (DIQP)“ liefert dem Unternehmen zudem eine umfassende Auswertung der Mitarbeiterbefragung und somit wichtige Hinweise für die Unternehmensleitung. Das Arbeitgebersiegel hat somit eine Innen- und Außenwirkung und bietet damit einen Mehrwert.

Für Elithera ist es besonders wichtig die Mitarbeiter nach deren Qualifikationen und Stärken einzusetzen. Das fördert die Motivation und hebt die Stimmung bei Elithera. Eine langfristige Zusammenarbeit ist das Ziel von Elithera.

Elithera ist seit 2010 die Dachmarke unseres stetig wachsenden Franchise- und Lizenzsystems für Physiotherapiepraxen.Die Gesundheitszentren mit dem Schwerpunkt Bewegungsmedizin sind in Deutschland und Österreich vertreten. Zu Elithera gehören große Rehazentren sowie mittelständische Physiotherapie- bzw. Heilmittelpraxen mit den Ausrichtungen: Orthopädie, Chirurgie, Neurologie, Sporttherapie, Pädiatrie sowie Prävention und Gesundheitsförderung.

Das DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. aus Berlin bietet verschiedene Arbeitgebersiegel, Servicesiegel und Nachhaltigkeitssiegel für Unternehmen. Dabei basieren alle Zertifizierungen auf transparenten Kriterien und bieten neben einem Siegel immer einen erheblichen Mehrwert für die Unternehmensleitung. Die Zertifizierung erfolgt durch die Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als „besonders empfehlenswert“ deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

Firmenkontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

anfrage@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Pressekontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

oliver.scharfenberg@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.