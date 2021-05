Top 3 der exklusivsten modernen Business Center in Berlin

Wir übertreiben sicher nicht, wenn wir behaupten, dass der Bürostandort Berlin Ihrem Unternehmen Erfolg einbringen wird. Lassen Sie uns deshalb die besten Business Center Berlin erkunden.

Ein gesundes Arbeitsumfeld und das passende Business Center gehören zur Grundlage eines jeden Unternehmens. Bei der Wahl des Standorts können leicht Fehlentscheidungen getroffen werden – doch nicht so für den Fall, dass dieser Standort Berlin ist. Die deutsche Hauptstadt zählt über 182.000 Unternehmen. Obwohl das Gebiet im Vergleich zu anderen Bundesländern recht klein ausfällt, liegt der Geschäftsstandort Berlin im deutschlandweiten Ranking zahlenmäßig auf dem sechsten Platz. Mit 99,65 Prozent zählt Berlin außerdem den fünfthöchsten Anteil an kleinen und mittleren Unternehmen. Konkret sieht das so aus: 181.581 kleine und mittlere Unternehmen stehen 633 großen Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten gegenüber (Statistisches Bundesamt, 2020).

Berlin gilt als internationales Geschäftszentrum, das Talente und Investoren aus der ganzen Welt anzieht und ihnen einen hohen Lebensstandard sowie Zugang zu einer schnell wachsenden Unternehmergemeinschaft und zu verschiedenen Clustern bietet. Dies wiederum kommt mit attraktiven Bildungs- und Forschungsangeboten, hervorragenden Rekrutierungsmöglichkeiten und vielen anderen Vergünstigungen einher. Der prestigeträchtige Standort hat eine Reihe von namhaften Konzernen dazu bewogen, ihre Hauptzenrale in Berlin zu errichten – darunter fallen die Deutsche Bahn, Siemens, Daimler, Pfizer, Sony und Vattenfall (Germany Trade & Invest, 2019). Die Unternehmensdichte liegt in Berlin höher als in jeder anderen Region Deutschlands.

Die stetig wachsende Nachfrage nach erstklassigen Büros Berlin führt zu einem Rückgang der Leerstandsquoten, weshalb Mieter häufig nach flexiblen und erschwinglichen Arbeitsplatzlösungen suchen. Ein gewerbliches Immobilien Büro Berlin ist jedoch nicht nur ein Ort, an dem Ihr Team untergebracht werden kann – es stellt einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar! Und dieser Vorteil fällt noch höher aus, wenn Sie sich für ein erstklassiges, luxuriöses Business Center Berlin entscheiden.

Die besten Büroräume Berlin | Ausblick

Es wäre eine völlige Untertreibung, die folgenden Berliner Bürogebäude als „attraktiv“ zu bezeichnen. Die hier aufgeführten Business Center gehören zu den beeindruckendsten Beispielen deutscher Büroraumarchitektur. Innovative Designs, fantasievolle Möbellayouts, kreatives Dekor, exzellenter Service und ultramoderne Technik verwandeln jene Büros Berlin in die besten Workspaces in ganz Europa. Wenn Sie auf der Suche nach atemberaubenden Büroflächen Berlin sind, könnten die folgenden Informationen sehr hilfreich sein.

Cube Berlin

Dieses Bürogebäude wurde als Kunstinstallation konzipiert. Es spiegelt Berlins kreativen Geist wider und bietet intelligente Bürolösungen der nächsten Generation. Das markante, zehnstöckige Bürogebäude am Washingtonplatz in der aufstrebenden Europacity zeichnet sich durch eine nach innen gefaltete Glasfassade aus, in der sich die Umgebung spiegelt. Das Cube Berlin wurde von den dänischen Architekten 3XN entworfen und am 31.März 2020 fertiggestellt. Es ist jeweils 42,5 Meter hoch, breit und tief. Das Bauwerk kombiniert innovative Bürotechnologien mit Nachhaltigkeit und Komfort. Das Cube Berlin gilt als das erste Bürogebäude, das die Arbeitsplatztrends des 21. Jahrhunderts aktiv unterstützt. In dem Glaswürfel kommen Büromieter in den Genuss topaktuellster, intelligenter Haustechnik. Das „Internet der Dinge“ soll den Mietern den Arbeitsalltag enorm erleichtern – dafür sorgen teure IT-Installationen wie Sensoren, Sender und Funkantennen.

Zoofenster

Mit rund 119 Metern zählt das Zoofenster zu den höchsten Bürotürmen Berlins. Und doch handelt es sich um kein typisches Hochhaus, sondern um einen Gebäudekomplex, der sich aus einem sechststöckigen Grundbau mit einem 22-stöckigen Block und einem 32-stöckigen Turm zusammensetzt. Das im Januar 2013 eröffnete Gebäude macht die Tendenz hin zu einer individuellen, unverwechselbaren Stadtarchitektur deutlich: Im Gegensatz zu den ursprünglichen Plänen für einen Glasturm im weltweit vorherrschenden Design ist das Zoofenster mit Stein verkleidet. Das Design basiert auf dem Konzept der vertikalen Mischnutzung: In dem aufragenden Gebäude befinden sich Gewerbeflächen, flexible Büroräume und ein Hotel der Luxusklasse. Das Projekt wurde von dem Architekten Prof. Christoph Mäckler realisiert.

Spreeturm

Das von Eike_Becker Architekten entworfene Bürohochaus befindet sich am ehemaligen Grenzstreifen zwischen Ost- und West-Berlin, zwischen dem Spreeufer und dem Berliner Ostbahnhof in einem sich rasant entwickelnden Geschäftsquartier. In den oberen Stockwerken des 70 Meter hohen Gebäudes genießen die Mieter atemberaubende Ausblicke auf die Stadt. Gerade erst im Jahr 2020 fertiggestellt, folgt das Gebäude in punkto Grundriss einer eher praktischen Herangehensweise: Die quadratische Form mit einem zentralen Erschließungskern ermöglicht es, die Großraumfläche mithilfe von Trennwänden in mehrere flexible Büros aufzuteilen. Die zweiteilige Fassade des Spreeturms setzt sich derweil aus großzügigen Fenstern und leicht versetzten Aluminiumrahmen zusammen, die den Eindruck eines Gewebes entstehen lassen sollen.

Die Liste der anspruchsvollen Bürogebäude in dem dynamischen Business Hub, der sich Berlin nennt, ist damit noch lange nicht zu Ende. Es sollte daher nicht allzu schwierig sein, eine langfristig mietbare Bürofläche oder ein Büro auf Zeit Berlin zu finden. In der deutschen Hauptstadt stehen Ihnen große wie kleine Büroräume, luxuriöse wie preiswerte Business Center zur Verfügung. Wenn Sie sich ein klein wenig umschauen, ist Ihnen garantiert, dass Sie den Workspace Ihrer Träume finden. Berlin ist die Heimat vieler exzellenter Bürogebäude an Top-Standorten wie Berlin Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg oder Charlottenburg-Wilmersdorf. Aufgrund des vielfältigen und lebendigen Gewerbeflächenangebots wird Berlin oft als Bürohauptstadt Europas angesehen.

