Toni Weber eröffnet Onlineshop für Schutzhüllen und Dokumententaschen

Mit ihrer neuen Website samt Onlineshop richtet sich die Toni Weber GmbH vor allem an Büros und Werkstätten, die Schutzhüllen und Dokumententaschen aus hochwertigem Kunststoff suchen.

Onlineshop für die Büroorganisation und Werkstattkennzeichnung

Im neuen Onlineshop von Toni Weber erhalten Kunden hochwertige Produkte rund um die Büroorganisation und die Werkstattkennzeichnung. So gibt es beispielsweise Schutzhüllen und Dokumententaschen aus Kunststoff, die in großen und kleinen Mengen online bestellt werden können. Diese schützen Papiere vor äußeren Einflüssen und können selbst Schrauben und Muttern sicher verstauen.

Da es immer wieder Fälle gibt, in denen die herkömmlichen Produkte nicht ausreichen, bietet Toni Weber Sonderanfertigungen an. Kunden können ihre Wünsche mitteilen und gemeinsam mit dem Hersteller aus Saarbrücken ihre Ideen umsetzen. Hierbei sind neben Taschen in speziellen Maßen auch Hüllen mit selbstklebender Befestigung möglich.

Hüllen und Taschen aus PVC für verschiedene Einsatzzwecke

Bei der Büroorganisation ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Deshalb bietet Toni Weber Produkte für die Organisation an, wie etwa Gleitverschlusstaschen, die sich leicht schließen und öffnen lassen. Neben Papieren finden hier auch Kleinteile, wie etwa Büroklammern und Stifte, ihren Platz.

In der Werkstatt sind spezielle Hüllen gefragt, die sich beispielsweise mithilfe eines ausgeschweißten Aufhängelochs unkompliziert befestigen lassen. Für Unternehmen, die in der Autovermietung arbeiten, sind außerdem Sichthüllen mit Schlüsseltasche gefragt, die neben den Dokumenten zusätzlich den Autoschlüssel sicher verwahren können.

Für einen guten Halt bieten sich zudem die Magnettaschen an, die sich leicht an einem Regal anbringen lassen. Hinzu kommen diverse Schutzhüllen, wie etwa Preisschildhüllen oder Besucherausweishüllen, die nicht nur im Büro und der Werkstatt eingesetzt werden können, sondern auch in der Industrie und dem Lager.

Toni Weber bietet eine professionelle Beratung an

Bei Toni Weber erhalten Unternehmen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche die passenden Produkte. Im Fokus steht hierbei eine professionelle Beratung. So ist es für die Kunden möglich, maßgeschneiderte Lösungen anzufragen und die Hüllen und Taschen nach ihren Wünschen gestalten zu lassen. Toni Weber übernimmt neben der Beratung auch die Planung der Produkte und produziert diese in Deutschland.

Alle Produkte des Saarbrücker Unternehmens sind REACH-konform und bestehen aus einem strapazierfähigen Kunststoff, weshalb sich diese erneut verwenden lassen. Vor allem Großabnehmer können mit den Staffelpreisen im Onlineshop Geld sparen.

Recherchemöglichkeiten

Auf der neuen Website von Toni Weber erhalten Sie weitere Informationen zu den Schutzhüllen und Dokumententaschen sowie zu den Sonderanfertigungen: https://www.toni-weber.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Toni Weber GmbH

Herr Frank Weber

Industriestraße 25

66129 Saarbrücken

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6805 – 911890

fax ..: +49 (0) 6805 – 9118920

web ..: https://www.toni-weber.de

email : info@toni-weber.de

Die Toni Weber GmbH fertigt bereits seit 1963 Taschen und Hüllen aus PVC für die Büroorganisation und Werkstattkennzeichnung an. Diese werden auch im Lager- und Logistikbereich sowie innerhalb der Industrie eingesetzt. Im Vordergrund stehen die Auswahl und Verarbeitung hochwertiger Folien sowie eine umfassende Beratung. Wer nicht die passenden Magnettaschen, Schutzhüllen und Dokumententaschen für seine Einsatzzwecke findet, der kann individuelle Lösungen anfragen und diese nach seinen Wünschen anfertigen lassen. Ob bei der Umsetzung von Sonderanfertigungen oder bei der Herstellung der Standardlösungen: Toni Weber arbeitet mit viel Leidenschaft fürs Detail und setzt auf eine Produktion in Deutschland. https://www.toni-weber.de

Pressekontakt:

Toni Weber GmbH

Herr Frank Weber

Industriestraße 25

66129 Saarbrücken

fon ..: +49 (0) 6805 – 911890

web ..: https://www.toni-weber.de/ueber-uns

email : info@toni-weber.de