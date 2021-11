TonerPartner: greenline jetzt auch für TintenPatronen

Seit über 25 Jahren am Markt, kann TonerPartner auf eine langjährige Erfahrung im Geschäft für Druckerzubehör zurückblicken. Die greenline-Produkte unterstützen dabei den allgegenwärtigen Nachhaltigkeitsgedanken. Waren bislang zunächst Toner und Trommeln der greenline-Serie erhältlich, zählen ab sofort auch greenline-Tintenpatronen zum umfangreichen Produktsortiment, die auf ein umweltschonendes Dokumentenmanagement ausgelegt sind und dabei auch einen klimaneutralen Versand einschließen.

Nachhaltig drucken mit greenline-Druckerpatronen

Im Oktober diesen Jahres wurden bereits Toner und Trommeln der neuen greenline-Produktserie ins breit gefächerte Sortiment von TonerPartner aufgenommen. Da Tintenpatronen für einen ordentlichen Druck mit einem Tintenstrahldrucker unabdingbar sind, ist nun auch der nachhaltige Druck mit Tinte möglich.

Vorteile von greenline Tintenpatronen

Auf nachhaltige Produkte aus der Region umzusteigen, soll auch vor dem Druck nicht Halt machen. Die greenline-Druckerpatronen enthalten in Deutschland entwickelte und hergestellte Tinte, die herausragende Druckergebnisse ermöglicht und zu 100 % kompatibel mit dem jeweiligen Druckermodell ist. Mit einem greenline-Produkt wird von 100 % Plastikersparnis profitiert, wobei ebenfalls die Produktverpackung über 50 % Grasanteil enthält und vollständig recycelbar ist. Regional ist außerdem die Versandverpackung, die aus in Deutschland produzierter Kartonage besteht. Nicht zuletzt wird auch für die Rechnung und Bedienungsanleitung ausschließlich Recyclingpapier verwendet, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde, der für recycelte, umweltschonend sowie energie- und wassersparend hergestellte Produkte steht.

Nachhaltiger Produktkreislauf

Für einen geschlossenen nachhaltigen Produktkreislauf werden alle greenline-Produkte von TonerPartner außerdem klimaneutral als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und gegen den Klimawandel mit DHL GOGREEN in umweltfreundlicher und vollständig recycelbarer Versandverpackung verschickt – und das versandkostenfrei. Die durch den Transport entstehenden Treibhausgase werden nach einem Verfahren ermittelt, das auf den Prinzipien des „GHG Protocol for Products“ basiert. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Kyoto-Protokolls werden diese Emissionen durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen. 10 Jahre Garantie auf die greenline-Produkte aus dem Hause TonerPartner runden den Produktkreislauf ab.

