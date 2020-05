Toilettenwagen / WC-Wagen für Veranstaltungen – mieten oder kaufen?

Was muss man achten beim Toilettenwagen mieten oder kaufen?

Toilettenwagen beziehungsweise WC-Wagen mieten oder kaufen?

Bei vielen Veranstaltungen findet man immer öfter anstatt von vielen mobilen Toiletten inzwischen einen Toilettenwagen beziehungsweise einen WC-Wagen.

Der Grund hierfür liegt auf der Hand, denn so ein Toilettenwagen beziehungsweise ein WC-Wagen lässt sich einfacher und schneller von A nach B bringen und bietet darüber hinaus auch noch mehr Platz sowie Komfort als so eine mobile Toilette. Im Übrigen gibt es auch Luxus Toilettenwagen beziehungsweise Luxus WC-Wagen.

Lohnenswert, für kleinere Veranstaltungen, ist das Mieten von einem Toilettenwagen beziehungsweise von einem WC-Wagen.

Dabei ist es egal, ob private Geburtstagsfeier oder aber Stadtfest. Natürlich kann ein Toilettenwagen beziehungsweise ein WC-Wagen oder aber auch mehrere solcher bei Festivals angemietet werden.

Übersicht der verschiedenen Modelle der Toilettenwagen beziehungsweise der WC-Wagen

Generell stellen einige Anbieter Grundrisse des Toilettenwagen beziehungsweise des WC-Wagen zur Verfügung, damit man in Ruhe und von zuhause aus aussuchen kann, was passen könnte.

Zu der Grundausstattung von einem Toilettenwagen beziehungsweise einem WC-Wagen gehören jedoch immer:

– Toiletten zum sitzen in Kabinen

– Damen und Herren WC getrennt

– Urinale für Herren

– Waschbecken

Zusätzliche Ausstattungen können unter anderem sein:

– barrierefreie beziehungsweise rollstuhlgerechte Kabinen

– Seifenspender

– Spiegel

– Mülleimer

– Handtrockner

– Warmwasser

– Heizung

– Musikanlagen

– Fenster aus Milchglas

– dimmbares Licht

– Deko

– Vordach

Wissenswert ist, dass einige Toilettenwagen inzwischen über Strom-Anschluss verfügen sowie einen Anschluss zur Kanalisation benötigen.

Darüber hinaus können einige Toilettenwagen einen Anschluss für Frischwasser vorweisen. Dies sollte auf jeden Fall bei der Anmietung oder bei einem Kauf eines Toilettenwagen beachtet werden.

Toilettenwagen mieten

Möchte man einen Toilettenwagen mieten, sollte man zunächst die Frage klären, wie viele Toiletten überhaupt benötigt werden.

Der Preis ist nämlich nicht nur von der Ausstattung abhängig, sondern auch von der Anzahl der benötigten Toilettenwagen.

Der Preis für die Miete für einen einfachen Toilettenwagen, also jeweils eine Toilette für Damen und eine für Herren, liegt zwischen 100 Euro bis 200 Euro pro Tage. Der Toilettenwagen ist rund 3 Meter lang und 2 Meter breit.

Ein größerer Toilettenwagen, also für etwa 6 bis 8 Personen, liegt bei rund 400 Euro bis 600 Euro pro Tag.

Der Preis für einen noch größeren oder aber luxuriösen Toilettenwagen schwankt sehr und kann bis zu 1.000 Euro oder mehr pro Tag betragen.

Die angegeben Preise sind natürlich nur Richtwerte, welche wir bei unserer Recherchen in Erfahrung bringen konnten. Es empfiehlt sich deshalb eigene Recherchen durchzuführen und umso den für sich besten Preis zu finden.

Zusatzkosten

Bei der Anmietung eines Toilettenwagen sollte auch etwaige Zusatzkosten berücksichtigt werden. Diese können unter anderem sein:

– Lieferkosten

– Reinigung

– Verbrauchsmaterial

– Personal

Luxus-Modell mieten

Neben sehr großen Toilettenwagen, welche bis zu 15 Meter lang sein und bis zu 20 Personen aufnehmen können, gibt es auch Luxus-Modelle zum mieten.

Der Preis für die Miete kann für solche Modelle aber von den oben genannten durchaus sehr abweichen.

Kaufen statt Mieten!

Möchte man einen Toilettenwagen kaufen anstatt mieten, sollte man auch zunächst die Frage klären, wie groß dieser sein soll.

Kauft mein einen einfachen und gebrauchten in Form eines Bauwagens, so kann man mit 1.000 Euro aufwärts rechnen.

Legt man großen Wert darauf, einen neueren Toilettenwagen zu kaufen, geht es bei circa 4.000 Euro los.

Möchte man jedoch einen neuen Toilettenwagen beziehungsweise WC-Wagen erwerben, geht es bei circa 10.000 Euro los.

Je nach Größe sowie Ausstattung kann man aber auch bis zu 100.000 Euro ausgeben. Hier ist die Rede aber von einem großen Luxus-Modell.

Grundsätzlich gilt, zuerst die Frage klären, wie viele WCs werden benötigt und wie soll der Toiletten- beziehungsweise WC-wagen ausgestattet sein? -Was ist Muss und was ist Kann?

Sanitär beziehungsweise Sanitär Notdienst

Ist wieder einmal der Abfluss verstopft und herkömmliche Hausmittel reichen nicht mehr für die Abflussreinigung aus? Dann kontaktieren Sie umgehend eine Sanitärfirma.

Egal, zu welcher Tages- beziehungsweise Nachtszeit, denn oftmals gibt es auch einen Notdienst, der Rund um die Uhr für Sie im Einsatz ist. Dieser kommt vor allem bei akuten Problemen, wie Rohrverstopfung und drohendem Rohrbruch in Frage.

Ein Klempner beziehungsweise ein Klempner Notdienst wird sich umgehend auf den Weg zu Ihnen machen und das Rohr reinigen und reparieren.

Natürlich kommt ein Klempner aus Berlin auch in Frage bei verstopften Kanal und Kanalreinigung sowie bei maroden Kanal und Kanalsanierung.

Das häufigste Problem ist und bleibt aber vermutlich der verstopfte Abfluss. Helfen Hausmittel, wie zum Beispiel

Essig oder aber Cola nicht mehr, den verstopften Abfluss wieder frei zu bekommen, sollte unbedingt eine Rohrreinigungsfirma benachrichtigt werden.

Denn unter Umständen ist nicht nur der Abfluss, sondern das Rohr verstopft. Der gut geschulte Mitarbeiter aus dem Bereich Sanitär hat einige Möglichkeiten, beispielsweise mit einer speziellen Spirale für die Rohrreinigung, das Rohr zu reinigen und den Abfluss somit wieder einsatzbereit zu bekommen.

Gründe für verstopften Abfluss:

Essensreste, Fette sowie Haare können mögliche Gründe für einen verstopften Abfluss sein. Oft kann die Verstopfung durch Hausmittel beseitigt werden.

Reichen diese nicht aus, können auch scharfe Reinigungsmittel herangezogen werden. Hilft das jedoch auch nicht, muss ein Fachmann kontaktiert werden. -Ein Klempner in Berlin.

Quelle: https://klempner-rohrreinigung.slokal.com/toilettenwagen-wc-wagen-fuer-veranstaltungen-mieten-oder-kaufen/

