Todesmärsche 1945 “unendlich war das Leid” – Dokumente und Zeitzeugen exemplarisch am Dorf Neunheim

Aaron und Raphael Haas wollen die Nachwelt in “Todesmärsche 1945 “unendlich war das Leid”” an die Schrecken der Vergangenheit erinnern.

In den Monaten März, April und in den ersten Maitagen des Jahres 1945 befanden sich mindestens 250.000 KZ-Häftlinge (etwa ein Drittel unter ihnen waren jüdische Häftlinge) mit ca. 25.000 SS-Bewachern auf den Todesmärschen. Jenes unendliche Leid, welches sich in diesen Wochen vor Kriegsende auf sämtlichen Todesmärschen im Dritten Reich in ähnlicher Weise wiederholt hat, wird in diesem Buch exemplarisch am Dorf Neunheim dargestellt, dessen 365 Dorfbewohner in den Abendstunden des 6. Aprils bis zum Abend des 7. Aprils 1945 im ‘Hessentaler Todesmarsch’, der seine Fortsetzung am 26. April 1945 im ‘Dachauer Todesmarsch’ fand, konfrontiert wurden. Die hier aufgenommenen Informationen stammen aus Verhörprotokollen, Entnazifizierungsunterlagen, historischem Karten- und Bildermaterial, der Autobiographie des Überlebenden Alexander Donat (USA), Befragungen der letzten noch lebenden Zeitzeugen, sowie den zwei überlebenden KZ-HäftlingenmJustin Sonder und Abba Naor.

Festgehalten sind in dem bewegenden Buch “Todesmärsche 1945 “unendlich war das Leid”” von Aaron und Raphael Haas insbesondere die Ereignisse des Todesmarsches vor, in und durch das Dorf Neunheim, die einerseits ein objektives Bild auf die unmenschliche Misshandlung der KZ-Gefangenen durch die SS-Bewacher wirft, andererseits aber auch auf das Verhalten der Dorfbewohner blickt. Dass nun die Kinder der damaligen Neunheimer Dorfbewohner über jene Schrecken sprechen können, wozu deren Eltern noch nicht in der Lage waren, liegt letztendlich in deren Erkenntnis und Wunsch: Die Nachwelt muss das mahnend erfahren.

"Todesmärsche 1945 "unendlich war das Leid"" von Aaron und Raphael Haas ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13784-4 zu bestellen.

