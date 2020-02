Tischfußball für Fortgeschrittene

Das Nürnberger Rathaus, die Herzkammer der Stadt, wo könnte es einen besseren Platz für den längsten Kickertisch der Welt geben. Gutes Tun, Unternehmer und Entscheider vernetzen und dabei Spaß haben, das ist das Credo des UnternehmerClub ORANGE.

Die gegnerischen Mannschaften haben es in sich: Initiatorin Sabine Michel versammelt die Mannschaften des 1. FC Nürnberg, der Thomas Sabo Ice Tigers, des Post SV Nürnberg und der Brose Bamberg um sich, die allesamt mit ihren Partnern und Sponsoren antreten, um den Wanderpokal zu gewinnen.

Die Stadt Nürnberg nimmt erstmals mit einer eigenen Mannschaft am Turnier teil.

Vertreter der Stadt, Referenten der einzelnen Sachbereiche und ranghohe Lokalpolitiker nehmen die Herausforderung des UnternehmerClub ORANGE an und kickern am 14. November mit Unternehmern aus der Region um den Sieg – vor allem aber für den guten Zweck.

Die Einnahmen aus Start- und Spendengeldern gehen an die Sportförderung der Stadt Nürnberg. Damit fördert die Stadt den Breiten- und Leistungssport in Anerkennung seiner gesundheitlichen, bildungspolitischen und sozialen Bedeutung und unterstützt förderfähige Sportvereine in den verschiedenen Bereichen der Vereinsarbeit.

2014 wurde der Unternehmer-Benefiz-Kicker-Cup ins Leben gerufen, um mit dessen Start- und Spendengeldern gemeinnützige Projekte in der Region zu unterstützen. So wurden bereits Spenden an die Hallemann-Schule (Förderschule der Lebenshilfe Fürth), an die Brochier-Stiftung, an die Bürgerstiftung Nürnberg für das Projekt „Öffentliche Bücherschränke“ und an die United Kiltrunners Fürth übergeben.