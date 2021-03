Tipps zur Riesterrente vom Versicherungsmakler in Rastatt

Versicherungsmakler in Rastatt: Transparente Informationen und Beratung über Riesterrente

RASTATT. Die Riesterrente ist eine private Altersvorsorge, die in verschiedenen Formen abgeschlossen werden kann. Jacqueline Hilgenstock ist Versicherungsmakler in Rastatt. Sie informiert, ob sich eine Riesterrente im individuellen Fall lohnt und was beim Abschluss zu beachten ist. Versicherungsmakler arbeiten unabhängig und verfügen über eine umfassende Qualifikation. Sie helfen Interessierten, den richtigen Anbieter zu finden.

Versicherungsmakler in Rastatt: Für wen eignet sich der Abschluss einer Riesterrente?

Die Riesterrente kann von Arbeitnehmern und Beamten abgeschlossen werden, die gesetzlich rentenversichert sind. Sie bietet Steuervorteile oder eine staatliche Förderung. Sie eignet sich vor allem für Arbeitnehmer mit Kindern: Aktuell liegen die Zulagen für vor dem 01.01.2008 geborene Kinder bei 185 Euro, für nach dem 01.01.2008 geborene bei 300 Euro pro Kind. Erwachsene erhalten eine Zulage von 175 Euro. Als Sonderausgabe steuerlich absetzbar ist die Riesterrente bis zu einem jährlichen Betrag von 2.100 Euro. Als Versicherungsmakler in Rastatt hält Jacqueline Hilgenstock Tipps bereit und kann auch Alternativen vorschlagen, wenn sich die Riesterrente nicht lohnt.

Versicherungsmakler in Rastatt: Welche Form der Riesterrente sollte gewählt werden?

Es gibt mehrere Formen der Riesterrente, die teilweise an bestimmte Voraussetzungen gebunden sind. Wohnriester ist für diejenigen geeignet, die für eine selbstgenutzte Immobilie einen Kredit schneller abzahlen möchten. Wer erst in ein paar Jahren eine Immobilie erwerben möchte, kann die Riesterrente als Bausparvertrag abschließen. Sie kann die Zinsen für ein Bauspardarlehen sichern. Für einen Riester-Banksparplan gibt es kaum noch Angebote, da er sich aufgrund der außerordentlich geringen Zinsen nicht mehr lohnt. Eine klassische Riester-Rentenversicherung bietet eine garantierte Verzinsung. Gute Renditechancen bietet ein Riester-Fondssparplan. Der Versicherungsmakler in Rastatt berät nicht nur über die verschiedenen Formen. Er informiert auch über Nachteile wie eingeschränkte Hinterbliebenenabsicherung, kein Kapitalwahlrecht und einen möglichen Wegfall der Förderung bei Wohnsitzverlagerung ins Ausland.

Ihre Finanz- und Versicherungsexpertin: Jacqueline Hilgenstock.

Firmenkontakt

Jacqueline Hilgenstock Dipl. Betriebswirtin Versicherungsfachfrau

Jacqueline Hilgenstock

Gunzenbachstraße 13

76530 Baden-Baden

0172 4676148

presse@j.hilgenstock.de

https://versicherungsvergleich-baden.de/

