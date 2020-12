Tipps vom Tee-Experten: Diese Tees eignen sich für den abendlichen Genuss

Hanauer Tee Online-Shop bietet koffeinfreie Kräutertees für die Abendstunden

Grüner und schwarzer Tee gehören hierzulande zu den beliebtesten Teesorten. Das liegt nicht nur an ihrer großen Geschmacksvielfalt, sondern auch an ihrem Koffeingehalt und der damit einhergehenden wachmachenden Wirkung. Während diese beiden Muntermacher deshalb morgens gerne als Kaffeeersatz in die Tasse wandern dürfen, sind sie für den abendlichen Genuss eher weniger geeignet – es sei denn, man wünscht eine durchwachte Nacht. Wer jedoch auch in den Abendstunden nicht auf Tee verzichten möchte, für den gibt es im Online-Shop des Hanauer Teehändlers AURESA unter https://www.auresa.de/schlaftee/ eine große Auswahl an koffeinfreien Tees auf Kräuterbasis.

Mit Baldrian, Hanf und Lemongras -aber ohne Koffein

Die erhältlichen Kräutertees tragen Namen wie “Bio Schluss mit Stress”, “Mach mal Pause” oder “Nachtzauber”. Die Namen sind hier Programm, denn die Tees enthalten weder grünen noch schwarzen Tee, sondern ausschließlich koffeinfreie Zutaten wie Rooibos, Hanf, Kardamom, Lemongras, Melisse oder Baldrian. Damit wirken sie nicht aufputschend und können problemlos auch noch zu späterer Stunde getrunken werden.

“Mit einer heißen Tasse Tee lässt es sich wunderbar zur Ruhe kommen. Tee ist deshalb ein gern gesehen Mittel, um das abendliche Ritual des Schlafengehens einzuleiten. Allerdings sollte man unbedingt darauf achten, dass der Tee keine koffeinhaltigen Zutaten enthält. Dazu zählen nicht nur grüner und schwarzer Tee, sondern beispielsweise auch Mate Tee. Werden diese Tees noch in den Abendstunden getrunken, dann ist es mit der Nachtruhe schnell vorbei. Zu Früchte- und Kräutertee kann man aber in den meisten Fällen bedenkenlos greifen. Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann auch den in unseren Shop integrierten Koffeinfrei-Filter nutzen und sich mit nur einem Klick sämtliche koffeinfreien Tees anzeigen lassen”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Teegenuss mit bestem Gewissen – im Online-Shop von AURESA

Viele der im Tee Online-Shop von AURESA erhältlichen Tees stammen aus kontrolliert biologischem Anbau https://www.auresa.de/bio-tee/. Das Unternehmen legt großen Wert auf fairen Handel und auch der Umweltschutz kommt bei AURESA nicht zu kurz. Die Teeverpackungen sind allesamt zu einhundert Prozent recycelbar. Zudem werden sämtliche Bestellungen mit DHL GoGreen und damit komplett klimaneutral verschickt.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

