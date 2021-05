Tipp Oil hilft Bella Luna in in Zeiten der Not

Tipp Oil hilft Bella Luna Tierschutzverein in Bergkamen in Zeiten der Not

Tiere haben einen Anspruch darauf, mit Respekt und Würde behandelt zu werden. So hatte Tippoil schon oft nur positives Gehört, was die Bellaluna Tierschutzverein aus Bergkamen im Kreis leistet. Sowas darf nicht als selbstverständlich genommen werden und Tiere in Not vor allem durch falsche Haltung verursacht, vergessen oder übersehen werden. Unzählige Berichte die wir tagtäglich lesen über Quälereien und Gesetzesverstöße, daher finden wir das Tierschutzorganisationen an der Stelle eine besondere Rolle zukommt, besonders in einer Situation aus aktuellem Anlass wie der Pandemie Zeit ausgelöst durch das Covid-19 Virus, die für uns alle immer noch nicht leicht fällt.

In persönlichen Gesprächen mit Frau Gerlach Vorstandsvorsitzende der Bellaluna Tierschutzverein hat uns nochmal verdeutlicht, wie viele Fälle in einem kleinen Kreis wie Kreis Unna bis Dortmund tagtäglich Frau Gerlach im Alltag bewältigt, und vor allem Hunden ein neues Leben schenkt indem Sie medizinisch aufgepäppelt werden und genaustens nach einer neuen Familie sucht die auch zur Vorgeschichte und Character des Hundes passt. Es ist ein 24/7 Job und da hebe ich als Geschäftsführer der Tippoil Manufacturer den Hut. Menschen die auch Tieren mit Respekt , Mitgefühl und Verständnis begegnen. Daher ist es Herr Sebastian Maier der Tippoil Manufacturer in Zeiten der Not und der wirtschaftlichen Auswirkungen von einzelnen Fällen wichtig das nachhaltige Lösungen für Tiere in Not zu entwickelt werden wie beim Tierschutzverein Bella Luna in Bergkamen, daher unterstützt es auch gerne die Tippoil Manufacturer Ltd.CO.KG aus Bergkamen.

Manufacturer TIPP Oil – Made in Germany –

Car. Truck engine oils, all-purpose oils for agricultural and construction machinery, two-wheeler engine oils, two-stroke engine oils, gear oils, etc.

