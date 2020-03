TIPP OIL ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial

TIPP OIL Manufacturer for Lubricants

Das unternehmen TIPP OIL startet nun mit Hochleistungsschmierstoffen im hart umkämpften Schmierstoffmarkt durch.

Die TIPP OIL Motoren-, Getriebe- oder Hydrauliköle werden vom deutschen TIPP OIL unternehmen hergestellt,

Gleich 2 mal in Folge erhielt TIPP OIL aktuell den Global Supplier Award (für hochwertige Schmierstoffe 2019) ist man damit einer der wenigen, die regelmäßig für herausragende Leistungen bei der Herstellung und Lieferung von Produkten und Dienstleistungen ausgezeichnet werden.

Neben diverser Distributoren , Tankstellennetze ,Industrie Firmen soll nun der Schmierstoffbereich mit weiterer Abfüllproduktionsanlage für weiteres Wachstum bei TIPP OIL sorgen. Dazu hat man sich u.a. einen echten Experten ins Boot geholt.

BRANCHE IM UMBRUCH

“Nachdem in jüngster Vergangenheit massive Veränderungen in diesem Segment im Gange sind – und auch noch die eine oder andere Überraschung auf uns zukommen wird – war die Zeit reif für diese Erweiterung”, zu Maiers -Offensive. Firmenchef Sebastian Maier ergänzt: “Selbstverständlich begrüßen wir auch gerne frustrierte Schmierstoffkunden anderer Ölkonzerne.” Und streicht dabei auch gleich hervor, warum man “auf ein lokal geführtes Unternehmen mit Hausverstand und Handschlagqualität, ohne anonyme Shareholder und Spekulanten im Hintergrund” setzen sollte.

Auch unsere Rebottle System zeigt von hoher Wachstumsrate und Nachaltigkeit in der Weltwirtschaft.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

