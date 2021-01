Tina – meine beste Freundin – Die Geschichte einer Hunderettung

Christoph T. M. Krause erzählt in “Tina – meine beste Freundin” von einer großen Hundeliebe.

1990 war für Deutschland ein positives Schicksalsjahr. Die Welt um Deutschland herum veränderte sich ebenfalls. Es gründeten sich neue Staaten, andere lösten sich auf und Revolutionen trugen ihre Früchte. Auch für den Autor Christoph T. M. Krause war es ein Jahr, das alles in seinem Leben veränderte. Er machte einen Abenteuerurlaub in Sri Lanka und fand dort seine erste große Hundeliebe. Von nun an krempelte sich Krauses bisheriges Dasein in etwas völlig Neues um, brachte jedoch auch düstere Elemente mit hinein. Eine lebensbedrohliche Krankheit war nur einer von mehreren Schicksalsschlägen. All diese Veränderungen begannen mit einem kleinen Hund, den Krause aus Ceylon mit nach Hause nahm. Acht Jahre später machte er seine Leidenschaft für Hunde zu seinem Beruf, den er bis heute selbstständig erfolgreich ausführt. Nur dieser eine Tag im März des Jahres 1990 in Kandy, Sri Lanka, machte das alles möglich.

In dem Buch “Tina – meine beste Freundin” erzählt Christoph T. M. Krause seine sehr persönliche Geschichte. Das Buch ist rund 80 Seiten lang und beinhaltet ein geballte Menge an Emotionen, aber auch Informationen für Hundeliebhaber. Fans des tredition-Autoren als auch Hundeliebhaber, die sich für die Rettung von Hunden interessieren, werden dieses Buch am Stück verschlingen. Am Ende ist allen eines klar: Treuere Freunde/innen als Hunde gibt es nicht.

“Tina – meine beste Freundin” von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17198-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

