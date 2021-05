Timeclam erleichtert digitale Zeiterfassung

Neue Anwendung macht Arbeitszeiterfassung für Beschäftigte einfacher, schneller und sicherer

Flörsheim am Main, 11. Mai 2021. Die Digitalisierung der Arbeitswelt verändert und optimiert gängige und teilweise veraltete Prozesse in Unternehmen. Auch bei der Zeiterfassung erleichtern digitale Anwendungen mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten eine exakte Aufzeichnung der Arbeitszeit und damit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Die Timeclam GmbH bietet dafür mit ihrer gleichnamigen Anwendung eine praktikable Lösung und ist mit einem Freemium-Modell zudem kostengünstig. Das Zeiterfassungssystem Timeclam hilft Unternehmen dabei, Herausforderungen wie branchenspezifische Gegebenheiten, unterschiedliche Arbeitszeitmodelle oder gesetzliche Ansprüche bei der Zeiterfassung zu meistern. „Eine digitale Zeiterfassung gibt dem Arbeitgeber die Möglichkeit, der Fürsorgepflicht nachzukommen. Dies wird vor allem im Hinblick auf die Gesundheit der Beschäftigten immer wichtiger. Durch die exakte digitale Erfassung der Arbeitszeit behalten Unternehmen nämlich unter anderem den Überblick darüber, ob wichtige Pausen- und Ruhezeiten eingehalten werden“, sagt Denny Kunkel, Geschäftsführer der Timeclam GmbH.

Das Zeiterfassungssystem Timeclam ist cloudbasiert und dadurch neben der gängigen Nutzung in der Betriebsstätte beispielsweise auch flexibel im Homeoffice anwendbar. Ein übersichtlicher Admin-Bereich für Arbeitgeber und Vorgesetzte sowie die Arbeitszeiterfassung mit nur einem Klick für Beschäftigte gewährleisten eine einfache und effiziente Nutzung des Systems. Die Timeclam-App ermöglicht außerdem Zeiterfassung für unterwegs beispielsweise für Beschäftigte im Außendienst, bei Kundenterminen, in der Produktion oder im Erntebetrieb.

Die Anwendung ist zudem für Unternehmen mit Standorten im Ausland geeignet. Internationale Gegebenheiten wie die Sprache, Zeitzone oder Währung können individuell vorausgewählt werden. Damit ist die Zeiterfassung unternehmensintern auch länderübergreifend einheitlich geregelt.

Der Zugang zum Admin-Portal ermöglicht dem Arbeitgeber ein individuelles Soll-Stunden-Profil für die Beschäftigten festzulegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten so einen Einblick in ihr persönliches Arbeitszeit- und Urlaubskonto. Ergänzend dazu bietet das Zeiterfassungssystem weitere Funktionen wie ein intelligentes Fehlzeiten- und Urlaubsmanagement sowie einen Datenexport für die Lohnbuchhaltung. Der Arbeitgeber kann mit der Anwendung Timeclam Stammdaten und Statistiken einsehen, Korrekturen an Zeitkonten vornehmen sowie Abteilungen und Berechtigungen anlegen und bearbeiten. Neben der sicheren Verschlüsselung der Daten sorgt ein rollenbasiertes Berechtigungsmanagement dafür, dass nur berechtigte Personen die Daten der zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsehen und bearbeiten können.

Das Zeiterfassungssystem Timeclam ist mit einem Freemium-Modell vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen ein attraktives Produkt, um in die digitale Zeiterfassung einzusteigen: Die Vollversion ist für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl bis zu zehn aktiven Personen für immer kostenfrei. Für alle größeren Unternehmen bietet Timeclam Buchungspakete je nach Beschäftigtenzahl an.

„Aus eigenem Bedarf in unseren verschiedenen Tochterunternehmen der novesta Holding GmbH haben wir gemeinsam mit unserem Team die Anwendung Timeclam entwickelt. Im Laufe der Jahre haben wir das Zeiterfassungssystem während unserer internen Nutzung stetig optimiert, sodass Timeclam seit 2021 auch für andere Unternehmen erhältlich ist“, sagt Denny Kunkel.

Über Timeclam:

Die Timeclam GmbH ist ein Tochterunternehmen der novesta Holding GmbH mit Sitz in Flörsheim am Main und wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen ist Anbieter des gleichnamigen digitalen Zeiterfassungssystems TIME|CLAM sowie der Domainhandelsplattform anymondo.com.

Die Anwendung TIME|CLAM ist seit Anfang 2021 für Unternehmen erhältlich und vereinfacht durch eine anwenderfreundliche Nutzung die systematische Erfassung der Arbeitszeit. Die Anwendung liegt in der Cloud und ist somit flexibel im Büro, im Homeoffice und unterwegs verfügbar. Mit dem Zeiterfassungssystem TIME|CLAM lassen sich Arbeitszeitkonten, internationale Gegebenheiten wie Sprache, Zeitzone oder Währung sowie Urlaubs- und Fehlzeitenmanagement individuell auf Unternehmen anpassen und einstellen.

