Tile entscheidet sich für Schwartz PR als Kommunikationspartner

München, 02. September 2021 – Schwartz Public Relations kommuniziert weiterhin für Tile und seine Bluetooth-Suchtechnologie. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen vergibt einen Kommunikationsauftrag für seine deutschsprachige Produkt- und Corporate-PR an die Münchner Tech-PR-Agentur.

Tile bietet mit seinen Produkten und seiner Cloud-basierten Suchplattform Lösungen an, um verloren gegangene Gegenstände wieder zu finden. Die Tile-Produkte werden an wichtigen Gegenständen befestigt und mit der Tile-App verknüpft. Im Falle eines Verlusts kann man sein Gerät dann über die App orten lassen oder die Mitglieder des Tile-Netzwerkes um Hilfe beim Suchen bitten – natürlich völlig anonym und sicher.

Das Unternehmen mit Sitz in San Mateo, Kalifornien, USA ist ein Pionier für Tracker zum Finden von Gegenständen. Das Netzwerk an Tile-Nutzern erstreckt sich über 195 Länder, täglich werden Millionen verlorener Gegenstände über das Tile-Netzwerk wiedergefunden. Darüber hinaus arbeitet Tile mit über 20 renommierten Partnern zusammen, die die Tile-Suchtechnologie in ihre eigenen Produkte wie Kopfhörer, Wearables oder PCs integrieren.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

