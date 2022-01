TikToker SCHENKEI kurz vor der halben Million

Wie er die Jugend von heute begeistert und warum auch Unternehmen davon profitieren können!

Dominik S. – auf Social Media besser bekannt als @schenkei – ist ein junger, aufstrebender Influencer. Die Clips auf seinem Account drehen sich vordergründig um die Themen Comedy, Viral Trends, Technik sowie Lifestyle & Food. Inspirationen schöpft Dominik aus aktuellen Themen, den neuesten Trends sowie seinen persönlichen Erfahrungen. Diese verpackt er auf witzige Art und Weise und bringt dadurch indirekt seine eigene Meinung an seine Community. Frei nach dem Motto : §Jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener“ möchte er mit seinen Videos die Leute entertainen und in gewissen Themen zum Nachdenken anregen. So ist ihm der Kampf gegen Mobbing und Hetze ein wichtiges Anliegen. Seine Vision ist es, dass Leute Mut und Kraft aus seinen Videos schöpfen, an sich glauben und sich zutrauen, ihre eigenen Wünsche und Träume ins Auge zu verfolgen und realisieren.

Seine Kanäle findet man zum einen auf Instagram unter dem Nutzernamen: schenkei_official und ebenso auf TikTok unter dem Nutzernamen. schenkei

Davon können sich viele Unternehmen eine Scheibe abschneiden.

