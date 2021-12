Tierische Weihnachten auf Gut Aiderbichl im Fernsehen

TV-Show GUT AIDERBICHL WEIHNACHTSZAUBER feiert an Heilig Abend im FreeTV mit Stargästen und vielen Tieren um 19 Uhr auf sonnenklarTV Premiere

Erstmals wurde auf der zu Europas größtem Gnadenhofverbund GUT AIDERBICHL gehörenden Ballermann Ranch im niedersächsischen Scholen (Landkreis Diepholz) eine eigene TV-Show für das Weihnachtsprogramm im deutschen Fernsehen. Sechzig Minuten herzergreifende Tiergeschichten mit Musik.

Entstanden ist, davon sind die ehrenamtlichen Gutsleiter der Ranch, Annette und André Engelhardt, überzeugt, eine der schönsten Weihnachtssendungen 2021 im Free-TV bei sonnenklarTV.

„Mit sonnenklarTV haben wir einen Sendepartner, der von allen und jedermann über Kabel und Satellit kostenfrei empfangen werden kann. sonnenklarTV hat jeder in seinem Fernseher“ – jeder kann die Sendung sehen.“, erläutert Annette Engelhardt. Übrigens, Annette Engelhardt moderiert – ebenfalls erstmals – an der Seite von TV-Tausendsassa Jan Kunath die stimmungsvolle Weihnachtssendung.

Gaststars wie Schlagerlegende Gaby Baginsky, Schauspieler Fabian Harloff (Notruf Hafenkante) und „Eselmann“ Peter Sebastian unterstützten die Dreharbeiten inmitten von Pferden und Eseln vor Ort und begleiten die tierische Weihnacht von Gut Aiderbichl musikalisch.

Die eigentlichen Stars des Gut Aiderbichl Weihnachtszauber aber sind die Tiere. Diese können ihre herzigen Geschichten in kleinen, begleitenden Filmen erzählen. Da gibt es das Fohlen TESSA, das mit einer schiefen Nase geboren wurde und eigentlich keine Chance hatte; der kleine Stier ÖDON, der seine Mama verloren hat; der Esel MARIO, der sich so gar nicht benehmen will u.a.m.. Ferner kommen Dieter Ehrengruber, der geschäftsführende Stiftungsvorstand von Gut Aiderbichl sowie Scholens Bürgermeister Karl-Heinz Schwenn in Interviews an der gemütlichen Kaffeetafel zu Wort.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn recht viele Tierfreunde und Interessierte mit uns gemeinsam an Heilig Abend um 19:00 Uhr auf sonnenklarTV den Zauber von Gut Aiderbichl mit dieser wunderschönen Sendung erleben und den geretteten Tieren eine bedeutende Stimme geben würden“, lädt Annette Engelhardt herzlich zum Einschalten ein.

