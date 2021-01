Tiaras Abenteuer im Zauberwald – Anregendes Bilderbuch für Menschenkinder jeden Alters

Elfriede Neuholds charmante Protagonistin geht in “Tiaras Abenteuer im Zauberwald” auf eine magische Reise.

Das Mädchen Tiara spielt eines Tages am Rande eines zauberhaften Waldes – und betritt diesen gedankenverloren. Da in diesem Wald alles magisch erscheint, begibt sich Tiara ohne Angst immer tiefer in den Wald hinein, bis in der Ferne auf einmal ein großes Etwas auf einem Felsen auftaucht. Tiara kann ihren Augen kaum glauben: Es ist ein Einhorn! Allerdings sieht es so aus, als hätte dieses große Sorgen. Als Tiara sich dem Einhorn nähert, verschwindet es im Wald. Das mutige und neugierige Mädchen folgt ihm. Tiara will herausfinden, was mit dem Einhorn geschehen ist und diesem helfen. Doch sie gerät dabei tiefer und tiefer in den Wald hinein. Sie trifft dort auf andere magische Wesen – und auf große Herausforderungen.

Das Buch “Tiaras Abenteuer im Zauberwald” von Elfriede Neuhold verzaubert die Leser, Vorleser und Zuhörer nicht nur durch die magisch-märchenhafte Geschichte, sondern auch durch die liebevoll gestalteten Illustrationen von Bernhard Graf. Diese hauchen der Geschichte noch mehr Leben ein und erlauben den Lesern und Zuhörern das Eintauchen in die Welt von Tiara. Das Buch enthält zudem viele psychologische und philosophische Erläuterungen für Vorlesende.

Elfriede Neuhold weist mit ihrem Bilderbuch für Menschenkinder jeden Alters auf die Kräfte des menschlichen Bewusstseins hin, durch die Menschen ihr Leben aktiv gestalten können. Die Geschichte vermittelt zudem auch die Botschaft, dass die Liebe eine der stärksten Kräfte auf der Welt ist und dass unsere Gedanken große Kraft haben.

“Tiaras Abenteuer im Zauberwald” von Elfriede Neuhold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20646-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de