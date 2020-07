Thycotic veröffentlicht E-Book “Privileged Access Cloud Security For Dummies”

Mit “Privileged Access Cloud Security For Dummies” veröffentlicht der PAM-Spezialist Thycotic ein weiteres Buch in der beliebten “FOR DUMMIES”-Reihe und versorgt IT-Professionals und Geschäftsanwender mit den wichtigsten Best Practices rund um die effektive Planung und Umsetzung einer sicheren Cloud-Zugriffsstrategie.

“Bedenkt man, dass 77 Prozent aller Cloud-Breaches heutzutage auf kompromittierte Zugriffsberechtigungen zurückzuführen sind, steht außer Frage, dass Unternehmen weltweit die Absicherung von Cloud-Zugriffen zur Priorität machen müssen”, sagt Joseph Carson, Chief Security Scientist bei Thycotic und Autor des neuen Buches. “Da immer mehr Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten und Geschäftsanwender regelmäßig über Webverbindungen auf kritische Daten zugreifen, müssen hierbei Sicherheitslösungen zum Einsatz kommen, die der heutigen Welt von perimeterlosen privilegierten Zugriffen auch gerecht werden.”

Im bekannten “FOR DUMMIES”-Stil geschrieben bietet das neue Thycotic-Werk IT-Profis

– einen Überblick über die besonderen Herausforderungen, welche die Verwaltung von privilegierten Zugriffen auf SaaS- und Cloud-Infrastrukturen bereithält,

– Best Practices zur effektiven Absicherung von privilegierten Cloud-Zugriffen

– sowie wertvolle Tipps, wie sichere privilegierte Zugänge für Remote-Arbeiter, Drittanbieter und Auftragnehmer realisiert werden können.

“Da immer mehr Unternehmen bei der Bereitstellung geschäftskritischer Anwendungen und Dienste auf die Cloud setzen, erfordert die Absicherung der Zugriffe reibungslose Lösungen, die die Verwaltung privilegierter Zugriffe in SaaS- und IaaS-Plattformen automatisieren”, so Chris Smith, CMO bei Thycotic. Erst vor Kurzem erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um die drei neuen Produkte Thycotic Remote Access Controller, Thycotic Cloud Access Controller und Thycotic Database Access Controller, die eine fortgeschrittene rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) sowie flexible Multi-Faktor-Authentifizierung für SaaS-Anwendungen, IaaS-Management-Konsolen, Container sowie Remote Access-Lösungen bieten.

Das neue E-Book steht kostenlos zum Download bereit und ist überdies auch als Hardcopy erhältlich: https://thycotic.com/resources/wiley-privileged-access-cloud-security-for-dummies

Thycotic ist ein führender Anbieter Cloud-fähiger Privilege Access Management-Lösungen. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, von kleinen Firmen bis zu Fortune 500-Unternehmen, setzen auf die Sicherheitstools von Thycotic, um privilegierte Konten zu verwalten und vor Missbrauch zu schützen, eine Least Privilege-Strategie umzusetzen und Compliance-Richtlinien zu erfüllen. Indem das Unternehmen die Abhängigkeit von komplexen Sicherheitswerkzeugen hinter sich lässt und stattdessen Produktivität, Flexibilität und Kontrolle in den Vordergrund stellt, eröffnet Thycotic Unternehmen jeder Größe den Zugang zu effektivem Enterprise-Privilege Account Management. Hauptsitz von Thycotic ist Washington D.C. mit weltweiten Niederlassungen in Großbritannien und Australien. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

