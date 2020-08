Thycotic ist Leader im neuen Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management 2020

Im aktuellen Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management 2020* wurde Thycotic als Leader ausgewiesen. Dabei würdigte Gartner vor allem die Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision des PAM-Spezialisten.

Thycotic erleichtert die Privilegienverwaltung auf Unternehmensebene, indem die Abhängigkeit von allzu komplexen Sicherheitstools beendet wird und PAM-Lösungen zur Verfügung gestellt werden, die Produktivität, Flexibilität und Transparenz in den Vordergrund stellen. Einen besonderen Schwerpunkt legt Thycotic dabei auf einen umfangreichen technischen Support, benutzerfreundliche Bedienungsoberflächen sowie eine einfache Installation und Konfiguration.

Mit der Übernahme des PAM-Lösungsanbieters Onion ID erweiterte Thycotic sein Portfolio vor kurzem zudem um drei neue Produkte, die PAM für IaaS, SaaS und Datenbanken ermöglichen. Damit deckt das Unternehmen nun auch Anwendungsfälle ab, die derzeit von den meisten PAM-Anbietern vernachlässigt werden, was die Position von Thycotic im aufstrebenden PAM-Markt weiter gestärkt hat.

“Die Positionierung von Thycotic als Leader im aktuellen Magic Quadrant für PAM ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens und beweist einmal mehr, dass unsere Produktstrategie, die auf rascher Innovation und Benutzerfreundlichkeit basiert, aufgeht”, so James Legg, CEO von Thycotic. “Dank echter SaaS-Angebote, die leistungsstarkes Privilegierte Access Management über hybride und Multi-Cloud-Infrastrukturen hinweg bieten, konnte Thycotic die Spitze des Marktes erreichen. 2020 wird für Thycotic ein überaus erfolgreiches Jahr werden, da wir fortschrittliche, granulare Zugangskontrollen über jede Benutzerpopulation hinweg ausweiten und so auch dezentralisierte Unternehmen mit zunehmend entfernt-arbeitenden Mitarbeitern abdecken.”

Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2020 for Privileged Access Management kann hier herunterladen werden: https://thycotic.com/resources/gartner-magic-quadrant-pam/

Thycotic ist ein führender Anbieter Cloud-fähiger Privilege Access Management-Lösungen. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, von kleinen Firmen bis zu Fortune 500-Unternehmen, setzen auf die Sicherheitstools von Thycotic, um privilegierte Konten zu verwalten und vor Missbrauch zu schützen, eine Least Privilege-Strategie umzusetzen und Compliance-Richtlinien zu erfüllen. Indem das Unternehmen die Abhängigkeit von komplexen Sicherheitswerkzeugen hinter sich lässt und stattdessen Produktivität, Flexibilität und Kontrolle in den Vordergrund stellt, eröffnet Thycotic Unternehmen jeder Größe den Zugang zu effektivem Enterprise-Privilege Account Management. Hauptsitz von Thycotic ist Washington D.C. mit weltweiten Niederlassungen in Großbritannien und Australien. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

