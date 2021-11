Thomson: Audio-Produktpalette mit neuer Technik

Paris, 16. November 2021. Ultraleichte Computer, moderner Plattenspieler, Monitore, rauschreduzierende True Wireless Kopfhörer, Außen-Kamera mit LED-Lampe, innovativer Wecker mit Vibrationseffekt, kompakte Android TV-Box und vieles mehr: Thomson erweitert sein Angebot fürs Jahresende. Nach den Meldungen rund um TV und Monitore gibt es bei auch beim Thema Audio einige Neuigkeiten.

Kompakte Soundbar Thomson TH386059: Sound ist wichtig

Filme, Serien, Sport: Die Thomson TH386059 Soundbar fügt sich in das Wohnzimmer-Interieur ein, indem sie dezent unter oder vor dem Fernseher ihren Platz findet. Den Bass übernimmt ein kabelloser Subwoofer, den man überall installieren kann. Zum Anschluss verbindet man die Soundbar einfach über das mitgelieferte Audiokabel mit dem Bildschirm oder, falls verfügbar, über ein ebenfalls mitgeliefertes optisches Kabel. Mit einer Leistung von 120 W ist die Klangwiedergabe kraftvoll und ausgewogen. Die Thomson Soundbar ist außerdem mit Bluetooth ausgestattet, wodurch Musik auch ganz einfach vom Smartphone abgespielt werden kann.

Details

– Bluetooth 5.0

– Stereo-System

– Equalizer (Film, Musik, Stimme)

– Subwoofer

– Optischer Eingang (Kabel im Lieferumfang enthalten

– 3,5-mm-Aux-In-Buchse (Kabel im Lieferumfang enthalten)

– Max. Ausgangsleistung 120W

-Unverbindliche Preisempfehlung: 89,99 Euro

Thomson WHP3321 Funkkopfhörer: Fernsehen, ohne andere zu stören

Es ist ein Knackpunkt in vielen Haushalten: Fernsehen, ohne andere Familienmitglieder zu stören. Thomson löst den Konflikt mit diesen kabellosen Kopfhörern, die fürs TV entwickelt wurden. Die Basis, die auch als Ladestation dient, wird über einen optischen Eingang mit dem Fernseher verbunden, um eine hervorragende Klangqualität zu erzielen. Geschlossen und ohrumschließend isolieren diese Kopfhörer Umgebungsgeräusche und ermöglichen es, mit einem ausgewogenen Klang und kraftvollen Bässen in den Film oder ins Match einzutauchen. Die Lautstärke wird direkt am Kopfhörer eingestellt und ist auf dem integrierten LED-Display ablesbar. Der Tragekomfort ist dank mobiler Kopfhörer und gepolsterter Polster hervorragend, auch wenn der Film vier Stunden dauert oder das Spiel in die Verlängerung geht. Die kabellose Übertragung mit PLL-Technologie garantiert latenzfreies und nahtloses Hören mit einer maximalen Entfernung von 100 Metern für Musik.

Details:

-kabelloser Kopfhörer mit bestem Empfang für Musik und TV

-für noch besseren Klang mit optischem Eingang ausgestattet

-integrierte Ladefunktion

-Sender dient gleichzeitig als Lade- und Aufbewahrungsstation

-automatische Sendersuche

-Lautstärkeregelung und Power-Knopf mit LED-Anzeige bequem am Kopfhörer zu bedienen

-drei Übertragungskanäle zur Interferenzvermeidung, andere Funkgeräte in den Wohnräumen können so den kabellosen Musikgenuss nicht stören

-höchste Frequenzstabilität durch PLL-System für optimale Übertragung

-Musikwiedergabe ist bei zu 100 m Entfernung zur Dockingstation problemlos möglich

-hoher Tragekomfort durch gepolsterte und bewegliche Ohrmuscheln

-Unverbindliche Preisempfehlung: 79,99 Euro

Thomson TH386080 Plattenspieler: Design und Technologie

Schallplatten sind beliebter denn je. Um diese unter den besten Bedingungen zu hören, kombiniert der Thomson TH386080 Plattenspieler ein avantgardistisches Design mit perfektem Hören dank Riemenantrieb, Anpassung der Abspielgeschwindigkeit und einem Audio Technica AT91 Tonabnehmer. Dieser Lesekopf ist mit einem doppelt beweglichen Magneten und einem kugelförmigen Diamanten ausgestattet, der eine hervorragende Kanaltrennung und sehr geringe Verzerrungen bei langer Lebensdauer garantiert. Der Arm hat ein einstellbares Gegengewicht und Anti-Skating, um der Zentrifugalkraft zu widerstehen. Schließlich und für mehr Komfort erfolgt die Rückkehr des Arms automatisch. Der Thomson TH386080 Plattenspieler ist mit einem Vorverstärker zum Anschluss an alle Musikgeräte ausgestattet, verfügt aber auch über einen Phono-Ausgang für Anlagen, die über einen entsprechenden Eingang verfügen.

Details:

-Riemenantrieb

-Audio Technica AT91-Nadel

-Automatischer Tonarmrückzug

-33/45 U/min

-Tonhöhensteuerung

-Anti-Skating

-Vorverstärkt

-RCA-Stereoausgang (Kabel im Lieferumfang enthalten)

-Phono/Line

-Unverbindliche Preisempfehlung: 199,99 Euro

Thomson TH386493 Radio-Kassetten-CD-Player: trendy, vintage und modern

Nach der Schallplatte, jetzt das große Comeback der Audiokassette! Ikone der 80er Jahre, ist es Teil einer Welle der Nostalgie, die auch von Serien und Kino gefeiert wird. Ein nicht zu verkennendes Zeichen, Künstler veröffentlichen ihre Alben auf Kassette und die Verkaufszahlen steigen Jahr für Jahr. Folgen Sie dem Trend mit dem Thomson Radio-Kassetten-CD Player, der das Aufnehmen kinderleicht macht und auch fernab der Steckdose für Stimmung sorgt! Tatsächlich hat Thomson mit dem TH386493, einem kompakten All-in-One mit analogem UKW-Radio, CD-Player und natürlich Kassettenrekorder einen einzigartigen Weg eingeschlagen. Mit seinem sympathischen runden Gesicht und ganz in Weiß gekleidet, würde er in einer 80er-Jahre-Science-Fiction-Serie nicht auffallen, sicher wird der TH386493 auch im Wohnzimmer die Blicke auf sich ziehen. Der Radio-Kassetten-CD-Player verfügt über zwei Breitbandlautsprecher auf beiden Seiten des Tonbandgeräts für ausgewogenen Stereoklang! Seine kompakte Größe und der versenkbare Griff erleichtern den Transport. Der TH386493 ist autark mit einer Stromversorgung über LR14-Batterien als Alternative zum Stromnetz. Vor allem ist es möglich, per Knopfdruck Radio oder CD auf Kassette in Stereoqualität aufzunehmen.

Details:

-Analoges UKW-Radio

-CD-Player

-Kassettenrekorder

-Beleuchtetes LCD-Display

-AUX-IN (3.5mm Klinkenanschluss

-Teleskopantenne

-Unverbindliche Preisempfehlung: 59,99 Euro

Vibrationswecker Thomson TH385892: Aufstehen, es ist Zeit!

Sind Sie ein tiefer Schläfer? Haben Sie Probleme, morgens aufzuwachen? Ein Wecker mit akustischem Alarm macht den ganzen Tag schlechte Laune? Hier ist die Lösung. Der Thomson TH385892 Wecker wird mit einem Vibrationsmodul geliefert, das drahtlos mit ihm kommuniziert und mit Batterien betrieben wird, also vollkommen autonom. Legen Sie es einfach unter das Kissen oder auf die Matratze am Ende des Bettes. Es vibriert und weckt Sie sanft mit der Garantie Sie allmählich aus den Armen von Morpheus zu befreien. Es ist auch eine optimale Lösung für Menschen mit gestaffelten Arbeitszeiten und für Hörgeschädigte. Für besonders widerstandsfähige Schläfer ist es möglich, die Vibration mit einem hörbaren Summen zu kombinieren. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie aufwachen können, ohne Ihren Bettnachbarn zu stören, was wiederum besonders nützlich ist, wenn die Abfahrtszeiten zur Arbeit oder einfach die Gewohnheiten innerhalb des Paares nicht identisch sind. Auf dem Nachttisch findet dieser Wecker mit seinem minimalistischen Design in Weiß und Schwarz einen Platz der Wahl. Das große weiße LCD-Display auf schwarzem Hintergrund ist gut lesbar, blendet aber nicht. Zumal seine Intensität in vier Stufen einstellbar ist. Die Vibrationen und der Geräuschpegel sind in drei Stufen einstellbar und können so an den Widerstand angepasst werden, den Sie morgens beim Aufwachen entgegensetzen.

Details:

-Aufwachen mit Buzzer, Vibration oder beidem

-3 Laustärke- und Vibrationslevel

-Schlummerfunktion (Snooze)

-LED-Display mit weißer Anzeige

-Einstellbare Helligkeit (4 Stufen)

-Wahlweise 12- oder 24-Stundenanzeige

-Stromversorgung 5V/1,5A (Kabel im Lieferumfang enthalten)

-USB-Ladegerät

-Kabelloses Vibrationskissen im Lieferumfang enthalten

-Unverbindliche Preisempfehlung: 49,99 Euro

Thomson WEAR7811W True Wireless In-Ear-Kopfhörer: leicht, mobil, bequem

Diese leichten und komfortablen kabellosen In-Ear-Kopfhörer sitzen diskret im Ohr. Drei unterschiedlich große Silikonendstücke ermöglichen eine optimale Anpassung der Ohrhörer an das Ohr für eine gute Tonübertragung, guten Sitz und hervorragenden Tragekomfort. Darüber hinaus bieten diese Kopfhörer eine aktive Geräuschunterdrückung, um störende Umgebungsgeräusche zu isolieren, was besonders im öffentlichen Nahverkehr effektiv ist. Sie haben eine Akkulaufzeit von bis zu vier Stunden und können einfach aufgeladen werden, indem sie in das Gehäuse gelegt werden, wodurch sie dreimal aufgeladen werden können, bevor es selbst aufgeladen werden muss, was über den jetzt universellen USB-C-Anschluss erfolgt. Dank Bluetooth 5.1 erfolgt das Pairing fast automatisch mit einer perfekt stabilen Verbindung ohne Unterbrechung oder Latenz. Die Kopfhörer schalten sich ein und verbinden sich, wenn man sie ins Ohr steckt und schalten sich aus, wenn sie entfernt werden.

Details:

-True Wireless InEar-Headphones

-Bluetooth 5.1, 10 Meter Reichweite

-Finger-Touch Sensor, Voice Control

-Eingebautes Mikrofon

-Aktive Geräuschunterdrückung

-Bis zu 4 Stunden Laufzeit

-Ladestation: 3x Aufladen, USB-C

-Unverbindliche Preisempfehlung: 79,99 Euro

Presseinformationen, Fotos und Datenblätter zu den Produkten finden Sie unter: https://www.dropbox.com/sh/1bsnfbavsiigpt3/AACrZoJqXLOzTJzQj4EPXB7_a?dl=0

Weitere Informationen zu den Produkten unter: https://www.mythomson.com/de_de

Ansprechpartner für die Presse:

Christoph Müllers

Müllers PR

Leuther Str. 13a

47638 Straelen

02839-568313-0

017 22 11 33 33

presse@prmuellers.de

www.prmuellers.de

Über THOMSON:

Seit mehr als 120 Jahren ist THOMSON maßgeblich an bahnbrechenden technologischen Revolutionen beteiligt und stets darauf bedacht, diese Innovationen für jedermann nützlich und zugänglich zu machen. Heute ist die Marke THOMSON im häuslichen Alltag zu einem festen Begriff geworden dank einer umfangreichen Palette praktischer, innovativer, zuverlässiger und eleganter Produkte und Lösungen: Fernsehen, Audio/Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt- und Küchengeräte, Gesundheit und Wellness THOMSON ist eine Marke von TECHNICOLOR S.A. www.mythomson.com

Agentur für Pressearbeit und Kommunikation

Kontakt

PR Müllers

Christoph Müllers

Leuther Str. 13 a

47638 Straelen

02839-5683130

info@prmuellers.de

http://prmuellers.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.