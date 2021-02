Thomas Eckardt, Dipl.-Psychologe feiert 30 Jahre Coaching

30 Jahre Thomas Eckardt Coaching-Praxis

Thomas Eckardt, Diplom-Psychologe und Coach, feiert in diesen Tagen sein Jubiläum. 30 Jahre steht er Menschen zur Seite, die ihre eigenen Träume von Glück und Erfolg umsetzen wollen. Dabei arbeitet er stets nach dem Motto: Erfolg ist menschlich. Für Thomas Eckardt braucht niemand besondere Talente, reiche Eltern oder einen hübschen Körper, um seinen eigenen Erfolg zu erreichen. Er sieht sich eher als “Geburtshelfer” für die bisher verborgenen Talente und Fähigkeiten, die er in jedem Menschen vermutet.

Thomas Eckardt steht mit Leib und Seele für sein Programm. Er ist Erfolgscoach im doppelten Sinne. Sein Erfolg basiert auf der Annahme einer Erfolgsintelligenz, die er jedem anderen Menschen auch zutraut. Acht Faktoren sind für ihn entscheidend dafür, dass jemand erfolgreicher werden kann.

Gemeinsam mit seinen Klienten erarbeitet er die acht Kriterien der Siegerstrategie.

1. Innovationsfreude

2. Verantwortungsbewusstsein

3. Selbstmotivation und die Motivation anderer

4. Umgang mit Informationen

5. Steigerung des Kosten- und Ertragsbewusstseins

6. Organisationsverbesserungen

7. Flexibilität

8. Kundenorientierung

Thomas Eckardt verdankt seinen Erfolg sicher seiner Innovationsfreude und seiner ungebrochenen Leidenschaft für das Coaching. Immer wieder erarbeitet er zusätzliche Angebote, die seine Klienten auch bei Teilschritten unterstützen können. Ganz neu ist sein Angebot, sich bei Eckardt zum Masterclass-Coach ausbilden zu lassen. Hier lernen Führungskräfte und Manager, ihre eigenen Teams effizienter zu führen. Sie erwerben Entscheidungssicherheit und Zielorientierung. Auch die Schulung der Empathie und der Kommunikation sind Bestandteil dieser Coaching- Ausbildung, die tiefe Einblicke in Themen wie Pädagogik, Didaktik, Psychologie und Menschenführung ermöglichen. Thomas Eckardt, der ein feines Gespür für die Bedürfnisse seiner Klienten hat, organisiert diese Ausbildung genauso wie ein Premium-Coaching auf der herrlichen Insel Teneriffa.

.

Coaching begreift der diplomierte Psychologe nicht als einen modernen Trend. Er setzt eher auf eine solide Basis, die sich durch Vertrauen und gegenseitigen Respekt auszeichnet. Jeder Klient hat die Möglichkeit eines individuellen Coachings, das speziell auf seine eigenen konkreten Bedürfnisse abgestimmt wird. Gemeinsam entwickeln Coach und Klient die Ziele. Dem Experten stehen verschiedene Methoden zur Auswahl, die er passend für den jeweiligen Klienten auswählen kann.

Im 30. Jahr seiner Erfahrung hat er sich einen Traum erfüllt, den er mit seinen Klienten teilt. Das Coaching auf Teneriffa bietet eine Umgebung, die die persönliche Entwicklung und das Wachstum des Klienten zusätzlich fördert. In atemberaubender Natur und bei besten Klimabedingungen ist der Kopf frei. Der Klient kann die Inhalte des Coachings besser aufnehmen und gleichzeitig Entspannung und neue Kraft finden. Eine Auszeit, die man sich gönnen sollte.

Logo, Texte und Biographie

Thomas Eckardt, Coach, Psychologe und Autor mit 30 Jahren Erfahrung. Begleitung bei beruflichen und persönlichen Lebensfragen. Als Erfinder des Modells der Erfolgsintelligenz kann ich meinen Kunden wertvolle Impulse für ihren Erfolg und ihre Lebenszufriedenheit geben. Mein Portfolie reicht vom E-Book mit Wissen für Führungskräfte über ein individuelles Face-to-Face Coaching bis hin zur Masterclass auf Teneriffa. Ein erstes Strategiegespräch bringt oft schon ein gutes Maß an Klarheit. Ich stehe auch kurzfristig zur Verfügung und wir besprechen, wie unsere Zusammenarbeit aussehen kann. Dabei passe ich die Coaching Methoden jeweils an meinen Klienten an. Ich arbeite mit Empathie und Fachwissen und bin überzeugt: Erfolg ist menschlich!

