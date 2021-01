Thema Flugangst – Ein hilfreicher Blick hinter die Kulissen des Flugbetriebs

Johannes Holzportz vermittelt in “Thema Flugangst” Wissen, dass Menschen helfen kann, beim Fliegen weniger Angst zu haben.

Mit dem Flugzeug kann man entfernte Ziele schnell, bequem und sicher erreichen. Doch für manche Menschen ist das Fliegen mit einer irrationalen Angst verbunden. Manche Menschen können das Fliegen vermeiden, aber wer etwa wegen seinem Beruf ständig fliegen muss, der hat ein Problem. Genau diesen Menschen will Johannes Holzportz mit seinem Buch “Thema Flugangst” helfen.

Die Idee zum Buch entstand an einem Dezembermorgen auf dem Stuttgarter Flughafen. Ein Passagier bekam im Flugzeug eine Panikattacke und geriet in Todesangst. Er wollte sich durch eine irrwitzige Idee in “Sicherheit” bringen und brachte dabei sich und andere in große Gefahr. Dieser Zwischenfall hat dramatisch vor Augen geführt, wozu Menschen im Stande sind, wenn die Macht der Angst Sie ergreift. Der Autor taucht in “Thema Flugangst” mit den ängstlichen Menschen in ihre Gefühlswelt ein, nimmt sie an die Hand und zeigt ihnen den Weg aus der Angst. Dabei vertritt er die Ansicht, dass durch das Wissen um die Abläufe, das Fliegen seinen Schrecken verliert.

Der diplomierte Ingenieur Johannes Holzportz geht in seinem Buch “Thema Flugangst” der Frage nach, wie ein Flugzeug eigentlich fliegt, und erklärt die wesentlichen Zusammenhänge in leicht verständlicher Form. Er beschreibt in seinem lebendigen, informativen Buch, wie sicher die Technik ist und woher die verschiedensten Geräusche, die manche Menschen oft so beunruhigen, kommen. Außerdem erfahren die Leser Wissenswertes über Wolken, Turbulenzen und globale Luftströmungen, die den Luftverkehr beeinflussen. Das Buch nimmt sie auf faszinierende Flüge im Cockpit mit. Die Ängste der Betroffenen werden dabei stets eingebunden und lebhaft beschrieben. Das Buch ist für alle, die unter Flugangst leiden, eine unverzichtbare Lektüre.

"Thema Flugangst" von Johannes Holzportz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-5284-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

