The Wave Project vs. Corona

Schulen in NRW werden unterstützt

The Wave Project ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die im Laufe einer Weltreise entstanden ist. Das Symbol der Welle steht für Zusammenhalt, denn nur gemeinsam und durch soziales Engagement, kann etwas bewegt werden.

Wir selbst fokussieren uns auf Projekte an Schulen im In- und Ausland. Dazu kooperieren wir mit ansässigen Wohltätigkeitsorganisationen. Unsere Stiftung The Wave Project ist mittlerweile zwei Jahre alt.

Der Fokus der Stiftung lag zunächst auf Projekten im Ausland. Doch durch die aktuelle Situation wollten auch wir uns anpassen und Projekte in Deutschland unterstützen.

Nach längerer Suche nach Partnern in Deutschland, die uns bei solchen Projekten unterstützen können, kamen wir auf maskenhilfe.de.

Durch unseren Partner maskenhilfe.de erlangen wir pro verkaufte Atemschutzmaske eine Spende.

Diese verwenden wir vor allem um Schulen in der Umgebung zu unterstützen.

Uns ist es wichtig, dass die Atemschutzmasken in der EU hergestellt werden, keine Einweg-Atemschutzmasken sind und nicht aus einer Massenproduktion in Fernost kommen. Daher lässt unser Partner maskenhilfe.de diese bei unserem Nachbarn in Polen in Handarbeit produzieren. In Deutschland werden alle Atemschutzmasken dann weiterverarbeitet, verpackt und letztendlich verschickt.

Um diese Spenden sinnvoll zu nutzen, haben wir eine Aktion gestartet, bei der sich gemeinnützige Organisationen oder Schulen melden können und durch eine Verlosung bis zu 1000 Atemschutzmasken kostenlos bekommen können.

Sie können sich gerne unter www.the-wave-project.com für diese Aktion anmelden

oder unter www.maskenhilfe.de mit dem Kauf einer Atemschutzmaske unterstützen.

Natürlich sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Projekten, die wir unterstützen können. Dazu können Sie sich jederzeit bei uns melden.

Kontakt

The Wave Project

Akim Akhter

Buscherstraße 21

41065 Mönchengladbach

+491622198082

info@the-wave-project.com

http://www.the-wave-project.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.