The Party Never Ends – Das Caseking Online-Event 2020!

Nicht verpassen: The Party Never Ends – Das Caseking Online-Event im August 2020!

Berlin, 04.08.2020

Vom 10. August bis 30. August 2020 feiert Caseking mit Kunden, Followern und Freunden zusammen ein Online-Fest der Extraklasse. Wir laden jeden herzlich dazu ein, mitzumachen und der Star auf unserer Online-Bühne zu werden. Zuschauer können ihre Lieblings-Streamer live erleben und täglich fantastische Hardware-Preise gewinnen. Bei einem exklusiven Valorant-Turnier können Teilnehmer mit eigenen Teams ihre Skills unter Beweis stellen, um sich die Trophäen zu sichern. Außerdem gibt es bei Caseking im Rahmen des Events bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte und die Chance, das eigene Fachwissen rund um PC-Komponenten mit exklusiven Workshops unserer Hardware-Experten auf das nächste Level zu bringen. Deshalb lautet die Devise: Dabeisein und mitmachen!

Besonderer Dank geht obendrein an unsere Hardware-Partner: ACER, AMD, Alpenföhn, Ballistix, be quiet!, CableMod, Corsair, Creative, Ducky, EKWB, Elgato, Endgame Gear, Glorious PC Gaming Race, HP by Omen, IFIXIT, Intel, Jonsbo, Lian Li, noblechairs, NVIDIA, Phanteks, Sapphire, Seasonic, Super Flower, Thermal Grizzly, Western Digital und Zotac Gaming!

Das gibt es beim Caseking Online-Event 2020 “The Party Never Ends” zu erleben:

Werde der Star der Caseking Online-Bühne

Während unserer Online-Shows haben Zuschauer die Chance, atemberaubende Preise unserer Partner Acer, Alpenföhn, Glorious PC Gaming Gear, Phanteks, IFIXIT und Zotac zu gewinnen. Dazu müssen Teilnehmer jeweils eine kleine Aufgabe lösen und dabei ihre Kreativität unter Beweis stellen. Für jede Show stehen Bewerbungsformulare zur Gewinnspielteilnahme bereit. Nach Einsendeschluss wählt Caseking die drei besten Einsendungen aus und der Sieger oder die Siegerin wird im Anschluss in der jeweiligen Community-Abstimmung gekürt.

Deine Lieblings-Streamer live & Täglich fantastische Hardware-Preise zu gewinnen

Bei zahlreichen Livestreams verteilt über den gesamten Eventzeitraum können Zuschauer unter anderem Unluckyme, JessiRocks, VanHinten, CathyLP, Flying Uwe, Jessie, Knossi und weitere Streaming-Größen erleben und auch hier tolle Hardware-Preise unserer Partner gewinnen. Nicht verpassen!

Jeden Tag wartet außerdem zusätzlich ein neues Gewinnspiel auf unserer Event-Webseite auf Teilnehmer. Die täglich frischen Gewinnspiele bleiben immer eine Woche lang aktiv. Es lohnt sich also, jeden Tag reinzuschauen!

Valorant-Turnier zum Mitmachen bis September

Die Caseking Valorant-Party zum Mitmachen in Form von wöchentlichen Turnieren in Kooperation mit TARGET Esports beginnt am 10. August 2020. Wer mit seinem Team mitmachen möchte, kann sich seit 31. Juli 2020 auf der Turnier-Eventseite anmelden. Jeden Sonntag gibt es für die insgesamt 64 Teams geniale Preise unserer Partner zu gewinnen. Das Finale bestehend aus den 16 Teams mit den meisten Punkten findet vom 26. bis 27. September 2020 mit einem besonders großen Preis-Paket statt. Weitere Informationen zu Teilnahme, Preisen, Map-Pool und den Turnierregeln gibt es auf unserer Turnier-Eventseite.

Exklusive Workshops und DIY-Projekte mit unseren Hardware-Experten

YouTuber und OC-Weltmeister Roman der8auer Hartung, CasekingTV-Moderator Tom 8aron Hartung und Case-Modding-König Ali Abbas zeigen euch ihr Können in exklusiven Online-Workshops. Außerdem werden wir zum Ende des The Party Never Ends-Events den massiven Gaming-PC “Tuttle powered by Ballistix” mit Intel Core i9-10900K und NVIDIA GeForce RTX 2080 Super samt kompletter Custom-Wasserkühlung und digital adressierbarer RGB-LED-Beleuchtung verlosen. Das System wird dabei von Roman “der8auer” Hartung handsigniert!

Gönn dir bis zu 50 % Rabatt bei den Caseking Deals

Zu guter Letzt gibt es bei Caseking auch noch satte Rabatte auf ausgewählte Aktionsprodukte während des Eventzeitraums.

The Party Never Ends – Das Caseking Online-Event bei Caseking: https://www.caseking.de/party-never-ends

Die Caseking Valorant-Party zum Mitmachen -> https://caseking.esports-events.de/

