The new Pretty Woman by Jens Dagne

Julia Roberts bekam 1991 den Oscar, den Golden Globeund den Jupiter für die beste Hauptdarstellerin als Pretty Woman.Eine Inspiration für Jens Dagne, 30 Jahre danach den Pretty Woman-Stylewieder als trendy „auferstehen“ zu lassen.

The new Pretty Woman

Herzlichen Dank für die Veröffentlichung. Wir freuen uns über einen Beleg.Warum nicht eine der wundervollsten Romanzen in der Filmgeschichte als neue und wandelbare Trendfrisur „wie-derbeleben“, dachte sich der Wormser Coiffeur Jens Dagne. Die Liebes-Film-Story der 1990er Jahre ist hinlänglich bekannt und gerade in der jetzigen Zeit ist die Erinnerung an die romantische Komödie sehr nahe- liegend für Dagne. Wie es der Zufall so will, ist er genau zum Jubiläum auf eine junge Frau gestoßen, von der er überzeugt war, dass sie die Verwandlung „vorher/nachher“ mit der romantischen Lockenpracht exzellent verkörpern könnte. Dabei wurde der berühmte „Undone Style“ zum Ausgangspunkt für eine wunderbar wandlungsfähige Frisur von heute.

Credits: Frisuren, Make-up und Idee: Haare . Kosmetik . Zweithaar . Jens Dagné . In Zusammenarbeit mit: Laboratoire Biosthetique Paris www.labiosthetique.de und „Hairdreams“ www.hairdreams.com

Bei der Schnitttechnik kamen zum Einsatz: der „CareCut“ / United Salon Technologies und der Calligraphy-CutFotos: ScheurerMedien

Jens Dagne – Haare. Kosmetik. Zweithaar.

FRISEURMEISTER – UNTERNEHMER – CHARITY – INTERCOIFFURE – ENGAGEMENT – LA BIOSTHETIQUE

Jens Dagne ist kreativer Kopf und Inhaber eines der größten und erfolgreichsten Einzelunternehmen in der Friseur- und Kosmetikbranche. Gemeinsam mit seinem Team verwirklicht er im Top-Quality-Salon der exklusiven Marke LA BIOSTHETIQUE in Worms-Leiselheim seine Vorstellungen von einem ganzheitlichen Beauty-Konzept. Die Familie Dagne kann auf eine lange Tradition als Friseure zurückblicken, die bis ins Jahr 1885 zurückreicht.

Jens Dagne selbst begann seine Karriere vor 45 Jahren mit Gewinn der Rheinland-Pfälzischen Landesmeisterschaften der Junioren. Als junger Friseurmeister gewann er bereits acht Jahre später mit dem deutschen Team den Weltpokal in Paris. Seitdem sind ihm zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen zuteilgeworden, die er mit und für die herausragenden Leistungen seines Teams bei nationalen und internationalen Wettbewerben erhielt. Die Presse wählte seinen Salon mehrfach unter die besten 50 Friseursalons in Deutschland.

Darüber hinaus engagiert sich Jens Dagne als Präsident des Charity Golfclubs „Play for Life e.V.“, sowie als Präsident von „Intercoiffure Deutschland Charity e.V.“ und dazu als Vorsitzender des Vereins „Education for Life“, in weltweiten Hilfsprojekten, um benachteiligten Kindern dieser Welt die Möglichkeit zur Berufsausbildung und damit eine Zukunftsperspektive zu geben.

