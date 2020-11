The Last Camp – Spannender Endzeit-Roman

Ein junges Paar geht in Arnd Frenzels “The Last Camp” auf einen Abenteuerurlaub, der gefährlicher wird, als sie geplant hatten.

Arlo und Samantha machen sich auf den Weg zu ihrem geplanten drei Wochen langen Urlaub in einer Blockhütte im Wald. Das junge Paar hat sich schon lange auf diesen Ausflug gefreut: endlich eine Auszeit von der Großstadt, raus den eigenen vier Wänden und ins Abenteuer. Was sie nicht ahnen konnten ist, dass ein neuartiges Virus sich gerade ausbreitet und alles verändert! Die Reise wird alles andere als langweilig: Straßensperren, Militär, das augenscheinlich kranke Menschen erschießt und eine mysteriöse Frau, die mit dem Auto liegen geblieben ist und zusteigt, halten sie in Atem. Als sie endlich am Ziel angekommen sind, beginnt der eigentliche Horror, denn das Leben steht hier nicht an erster Stelle und der Virus ist nicht die größte Gefahr.

Es handelt sich bei dem Virus in dem Endzeit-Roman “The Last Camp” von Arnd Frenzel nicht um den Coronavirus, auch wenn man dies vorerst annehmen könnte. Dank dem Thema ist der Roman, der auch Elemente aus den Genres Horror, Drama und Thriller aufweist, natürlich brandaktuell und zeigt, wie viel schlimmer es sein könnte – das Auftauchen von Zombies ist glücklicherweise in Realität eher unwahrscheinlich, aber sorgt in diesem Roman für Nervenkitzel und viel Lesespaß.

“The Last Camp” von Arnd Frenzel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16421-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

