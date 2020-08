THE EUROPEAN HERITAGE PROJECT STELLT IN BAD ISCHL DIE PLÄNE FÜR DIE REVITALISIERUNG DES LAUFFNER MARKTPLATZES VOR

Nachdem das Projekt bereits den Fraktionsobleuten in Bad Ischl und der Lauffner Bevölkerung präsentiert worden war, wurde nun auch der Ischler Heimatverein über das geplante Vorgehen informiert.

Bereits im Mai waren die Pläne zur Revitalisierung des Marktplatzes in Lauffen vor den Fraktionsobleuten in Bad Ischl präsentiert worden. In einer anschließenden Informationsveranstaltung im Bad Ischler Kongress- und Theaterhaus wurde auch die Lauffner Bevölkerung über die Pläne informiert und gebeten, eigene Vorschläge zur Gestaltung einzubringen. Diese Veranstaltung hat ein großes Echo hervorgerufen – über 150 Lauffner nahmen daran teil.

+++ “Einmalige Chance für die Region” +++

Auf eine Einladung des Ischler Heimatvereins hin stellte Prof. Dr. Dr. Peter Löw, Initiator und Chief Curator des EUROPEAN HERITAGE PROJECTS, das Ziel und den aktuellen Stand des Projekts im Seeauerhaus in Bad Ischl vor. Die historischen Räume waren schon 1853 Zeugen der österreichisch-deutschen Verbundenheit, als Kaiser Franz Josef und Elisabeth von Bayern, später Kaiserin Sissi, sich hier verlobten.

Lauffen ist der älteste Markt im Salzkammergut und kam durch den Handel mit dem weißen Gold zu großem Wohlstand. Als die Salzfertigung Mitte des 19. Jahrhunderts eingestellt wurde, erlebte der Ort einen drastischen wirtschaftlichen Rückgang, der eine große Abwanderung zur Folge hatte. So prägten früher Lebensmittel- und andere Ladengeschäfte, sowie elf Gasthäuser das Ortsbild, darunter auch das berühmte “Weiße Rössl”, das Inspiration für die gleichnamige Operette von Ralph Benatzky gewesen ist. Heute hingegen ist nur noch ein Lokal in Betrieb, Geschäfte für den täglichen Bedarf oder Dienstleister gibt es nicht mehr. Der Lauffner Marktplatz, das Zentrum des historischen Ortes, wird gegenwärtig als Parkplatz genutzt. Ziel des Projektes ist es, ihn wieder zum Zentrum des sozialen Lebens zu machen und einen Ort zu schaffen, an dem öffentliche Veranstaltungen und Wochenmärkte stattfinden können.

Der Durchgangsverkehr, der den Bereich um den Platz momentan vor allem für Kinder unsicher macht, soll durch die Umwidmung des Areals in eine verkehrsberuhigte Zone entschleunigt werden. Um ein ästhetisches Gesamtbild zu erreichen soll der Platz neu gepflastert und begrünt werden. Auch die Brunnenanlage, die sich einst dort befand und ein beliebter Treffpunkt für Anwohner war, soll nach historischem Vorbild wieder errichtet werden. Um das öffentliche Leben zurück in den Ort zu holen, will das EUROPEAN HERITAGE PROJECT außerdem dafür Sorge tragen, dass vor Ort wieder eine Bäckerei und ein Ladengeschäft betrieben wird.

Die Vorstandsmitglieder des Ischler Heimatvereins sind nach eigenen Angaben von den Vorschlägen “begeistert”. Bad Ischl bereitet sich momentan auf das Jahr 2024 vor, in dem die Stadt und die Region europäische Kulturhauptstadt sein wird. “Der Marktplatz mit seiner historischen Bausubstanz rundherum und einem neu errichteten Brunnen nach historischem Vorbild könnte ein Schmuckkästchen des Kulturhauptstadtprojektes werden”, schreibt der Vereinsvorsitzende Johannes Eberl.

Nachdem seit Jahren keine Maßnahmen ergriffen worden waren, um die Attraktivität des Ortes zu steigern, nahm sich das European Heritage Project nun diesem Unterfangen an. Zwei historische Salzfertigerhäuser wurden bereits erworben und werden nun saniert und restauriert. Der Erwerb eines weiteren historischen Gebäudes ist momentan im Gespräch. Dies würde unter anderem Platz für einen Gastronomiebetrieb mit Freischankfläche bieten, was die Lebensqualität in Lauffen weiter aufwerten würde.

Hintergrundinformationen:

Über THE EUROPEAN HERITAGE PROJECT by Peter Löw:

THE EUROPEAN HERITAGE PROJECT, das auf Initiative von Prof. Dr. Dr. Peter Löw ins Leben gerufen wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, historisch einmalige und ihre Region über Jahrhunderte hinweg prägende Monumente, die sich inzwischen kurz vor dem vollständigen Verfall befinden zu erwerben und für nachfolgende Generationen zu bewahren. Mit hohem wissenschaftlichen Aufwand, unermüdlicher Geduld und nicht zuletzt erheblichem finanziellen Aufwand führt THE EUROPEAN HERITAGE PROJECT diese Denkmäler wieder zu altem Glanz zurück. Denn Burgen, Schlösser, Klöster, Paläste, Hofgüter und historische Stadtensembles reflektieren nicht nur den Stolz ihrer Zeit, sondern waren und sind bis heute Identifikationspunkte der kulturellen Selbstverortung der dort ansässigen Bevölkerung.

Weitere Informationen unter: www.europeanheritageproject.com

Über Prof. Dr. Dr. Peter Löw:

Prof. Dr. Dr. Peter Löw ist Unternehmer. Er studierte Rechtswissenschaften, sowie Neuere und Neueste Geschichte und promovierte in beiden Studien. Außerdem absolvierte er einen MBA-Studiengang an der Eliteuniversität INSEAD in Frankreich. Zu Beginn seiner Karriere war er als Berater bei McKinsey tätig, bevor er im Alter von 33 Jahren aus eigenen Mitteln sein erstes Unternehmen erwarb. Heute blickt Löw auf mehr als 250 erfolgreiche Akquisitionen und Restrukturierungen zurück. Zahlreiche Unternehmen konnten unter seiner Führung Notierungen im SDAX, TecDAX und MDAX erzielen.

Als Initiator und leitender Kurator des EUROPEAN HERITAGE PROJECTS ermöglicht Löw die Sanierung und den Erhalt wichtiger historischer Monumente. Peter Löw ist verheiratet und hat sechs Kinder.

