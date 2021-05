The AIRCROSS™ Project bringt die einzigartige Commercial Air Purifier Partition (CAPP) auf den Markt

Der Anbieter innovativer Desinfektionslösungen, The AIRCROSS™ Project, unterstützt Unternehmen bei der Einrichtung ihrer Büroräume in der Zeit nach COVID-19

Die Commercial Air Purifier Partition von AIRCROSS ist ein einzigartiges System, das von einem Team zukunftsorientierter HLK-Ingenieure im AIRCROSS™ Project entwickelt wurde. Als kommerzieller Luftreiniger konzipiert, kommt die Markteinführung des Produkts gerade zur rechten Zeit, da sich die Welt auf eine Büroumgebung nach der COVID-Umstellung vorbereitet. Als weltweit erstes CAAP wurde das AIRCROSS™ System entwickelt, um das Risiko einer Virusinfektion durch Aerosole in Innenräumen zu reduzieren.

„Das System wurde in agilen Sprints in nur 3 Monaten zusammen mit einem Offshore-Team von HLK/Luftreinigungsingenieuren entwickelt und dann im Januar’21 zum Patent angemeldet. Seit April haben wir funktionierende Prototypen und möchten das System in Zusammenarbeit mit der Industrie weiterentwickeln, um das Gerät global auszurollen. Die weltweite Nachfrage ist enorm. Das AIRCROSS™-System macht Büroräume wieder nutzbar, schützt die Gesundheit der Mitarbeiter und ist eine bessere Alternative zum Home Office, denn die persönliche Zusammenarbeit und unmittelbare Interaktion ist für die meisten Unternehmen immer noch besser als die reine Fernkommunikation“, so der deutsche Erfinder, Dr. Michael Veil, CRMA.

Die Covid-19-Pandemie hat in verschiedenen Teilen der Welt Verwüstung angerichtet, Millionen von Menschen direkt infiziert und den Tod von Tausenden auf dem ganzen Globus verursacht. Es wurden mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, darunter Einschränkungen und das Tragen von Masken. Während die Aktivitäten beginnen, wieder zu öffnen, ist es unerlässlich, öffentliche Räume so sicher wie möglich zu halten, und hier will das Team des AIRCROSS™-Projekts mit seiner kommerziellen Luftreinigungspartition einen Unterschied machen.

Das System eignet sich für Großraumbüros und gewerbliche Räume und verfügt über Funktionen zur Reduzierung von Virusinfektionen durch Aerosole in Innenräumen, die sich in unmittelbarer Nähe von Menschen befinden, durch Reinigung, Spuckschutz und Luftabschirmung. Der Umfang des Luftreinigers und seine Vielseitigkeit machen ihn herkömmlichen Luftreinigungskonzepten und -systemen überlegen.

Das Projektteam, das sich aus deutschen, thailändischen, chinesischen und amerikanischen Mitarbeitern zusammensetzt, ließ sich von den gesundheitlichen Herausforderungen der Pandemie inspirieren, um eine einzigartige Lösung zu entwickeln, die sowohl physischen Schutz vor infektiösen Tröpfchen als auch vor Aerosolen bietet.

Das System kann in verschiedenen Geschäftsbereichen eingesetzt werden und erhöht letztendlich die Effizienz der Raumnutzung, indem es Schutz vor Ansteckung durch virale Aerosole bietet und gleichzeitig die Normalität zwischenmenschlicher Interaktionen im Geschäftsleben wiederherstellt. Zu den wichtigsten Arbeitsbereichen und Anwendungsfällen der AIRCROSS™-Anwendung gehören die medizinische Versorgung, computergestützte Büroarbeit, Klassenzimmer und Schulungen sowie die Interaktion mit Kunden vor Ort.

Das Projektteam, das sich aus deutschen, thailändischen, chinesischen und amerikanischen Mitarbeitern zusammensetzt, ließ sich von den gesundheitlichen Herausforderungen der Pandemie inspirieren, um eine einzigartige Lösung zu entwickeln, die sowohl physischen Schutz vor infektiösen Tröpfchen als auch vor Aerosolen bietet.

Firmenkontakt

The AIRCROSS Project

Dr. Michael Veil

Friedrichstr. 15

70174 Stuttgart

+49 711 4597885-0

business@aircross.co

http://www.aircross.co

Pressekontakt

The AIRCROSS Project

Dr. Dietmar Schmidt

Friedrichstr. 15

70174 Stuttgart

+49 711 4597885-0

business@aircross.co

http://www.aircross.co

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.