TGF x Davies Meyer: Weihnachtsgeschenk mit Impact für die Umwelt

Hamburger Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest will mithilfe neuer Mitglieder bis Jahresende 1.000.000 m² tropischen Wald aufforsten.

Weihnachten ist das Fest der Hoffnung und Zuversicht. Dieses tief verwurzelte Vertrauen darauf, dass sich die Dinge zu etwas Gutem entwickeln können, fällt angesichts der Pandemie und des Klimawandels gar nicht so leicht. Es ist aber enorm wichtig, um nicht zu resignieren, sondern einen aktiven Beitrag zu leisten, damit eine positive Wende wirklich erreicht werden kann. Aus diesem Grund spenden viele Deutsche – vor allem in der Adventszeit – für wohltätige Zwecke, engagieren sich in sozialen Projekten und greifen auch immer häufiger auf ökologische Geschenke für den Gabentisch zurück. Deshalb startet die Hamburger Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest (TGF), die in Panama einen tropischen Generationenwald aufforstet, jetzt knapp drei Wochen vor Heiligabend die Kampagne „Weihnachten investiere ich in eine grüne Zukunft“ – mit einem „Geschenk, das über sich hinauswächst“ (Agentur: Davies Meyer)._

Die Idee: Möglichst viele Menschen dazu zu animieren, Genossenschaftsanteile zu erwerben oder zu verschenken, um damit bis zum Jahresende zusätzliche 1.000.000 m² tropischen Dauerwalds im klimagünstigen Panama aufzuforsten, permanent zu pflegen und zu schützen. So können jährlich weitere 2.000 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 gebunden werden. Ein wichtiger Schritt gegen den Klimawandel – und in eine grüne Zukunft.

„Der gesunde Generationenwald ist keine Baumplantage, sondern besteht aus einer Vielzahl heimischer Baumarten unterschiedlichen Alters“, betont TGF-Geschäftsführer Oliver Jacobs. „Er fördert die Biodiversität, also die Vielfalt von Pflanzen und Tieren, die für das Leben des Menschen ebenso existenziell ist.“

Zudem berücksichtigt die seit 2016 bestehende und bereits 4.000 Mitglieder zählende Genossenschaftsinitiative soziale Aspekte wie faire Arbeitsplätze und den Erhalt indigener Communities, die im Gebiet leben. Alles wird von unabhängiger Stelle kontrolliert und verifiziert.

Den Lieben und der Natur eine dauerhafte Freude machen – über Generationen hinweg

Und die Investition in einen Genossenschaftsanteil, der 1.369 Euro kostet, aber auch in Monatsraten ab 25 Euro bezahlt werden kann, „verfliegt“ nicht, wie bei einer Spende: Weil es zur Waldpflege gehört, den Baumbestand von Zeit zu Zeit auszudünnen, um nachwachsenden Sprösslingen Raum zu geben, erhalten die Mitglieder durch die Verkaufserlöse des edlen Holzes eine regelmäßige Rendite, die mit 4,5 Prozent sogar weit über dem vieler anderer Anlagen liegt. So lässt sich mit dem Geschenk nicht nur der Natur, sondern auch den Lieben eine lebenslange Freude bereiten – und darüber hinaus. Denn jeder Anteil, der für 500 m² Dauerwald steht, lässt sich von Generation zu Generation vererben.

Herzstück der Kampagne ist eine Landingpage, die nicht nur alle wichtigen Informationen beinhaltet, sondern auch ein Barometer, das anzeigt, wie viele Quadratmeter Regenwald bereits mithilfe der neu gewonnenen Mitglieder aufgeforstet werden konnten. Social-Media-Posts auf reichweitenstarken Plattformen und Bannerschaltungen in zielgruppenaffinen Online-Publikationen flankieren die Offensive. Auf den emotionalen Assets schildern authentische Testimonials ihre persönlichen Beweggründe, dieses Jahr zu Weihnachten nachhaltiger und bewusster zu wünschen, zu schenken oder zu investieren.

Über The Generation Forest

The Generation Forest pflanzt tropische Wälder in Panama, um der fortlaufenden Entwaldung entgegenzuwirken – und mit ihren Generationenwäldern der Atmosphäre CO2 zu entziehen. So setzen sie sich aktiv gegen den Klimawandel ein, verbessern durch nachhaltige Forstwirtschaft zu fairen Bedingungen die Lebenssituation der Mitarbeitenden vor Ort und erwirtschaften gleichzeitig eine grüne Dividende für die Mitglieder der Genossenschaft.

