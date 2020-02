TerraMaster F2-210 2-Bay NAS – Beste Endanwender Einstiegs-Cloud-Speicherlösung

13. Februar 2020 Shenzhen, China – TerraMaster, eine erfolgreiche Marke spezialisiert auf innovative Speichermedien, stellt heute sein TerraMaster F12-210 2-bay NAS vor. Es ist aktuell die beste Preis/Leistungslösung auf dem Markt. Kreiere deine eigene private Cloud mit dem integrierten Setup und erweitere deinen Speicher außerhalb der Wohnung. Alle wichtigen und persönlichen Dateien immer dabei, egal wo man sich befindet. So lange man mit dem Internet verbunden ist, ist man auch mit seinen Daten zu Hause verbunden. Das TerraMaster F2-210 ist der unumstrittene Sieger in der Kategorie unter 200$ und bringt zusätzlich die Feature der highend NAS mit. Durch die Kostenersparnis ist es möglich die Festplatten für das NAS noch mit zu kaufen.

Das TerraMaster F2-210 hat eine UVP von 149.99$*.

Es steckt mehr dahinter

TerraMaster hat das F2-210 nach strengen Standards und Vorgaben gebaut und es ist ein Beleg für die Qualität der TerraMaster Geräte. Trotz des extrem niedrig angesetzten Preispunktes von 149.99$, bringt das F2-210 einen großen Sack an Softwareanwendungen, wie bei allen anderen TerraMaster NAS Geräten, um sicherzustellen das jeder Benutzer das Beste aus dem NAS rausholen kann.

Skalierbarer Speicher wächst mit den Aufgaben

Das TerraMaster F2-210 wurde gebaut für zwei Speichergeräte und unterstützt bis zu 32 TB auf gesplittet in zwei 16 TB Laufwerke. Angefangen bei 1 TB Laufwerken bis hoch zu 32 TB skaliert und meistert Terramasters F2-210 NAS alle Aufgaben die man ihm stellt. Seien es Multimedia Anwendungen oder auch Arbeit. Strenge eingebaute Sicherheitsprotokolle sorgen für die Datensicherheit und stellen sicher dass die Daten auch nach einem Hardwarefehler noch Verfügbar sind. Das F2-210 unterstützt sowohl RAID0 als auch Raid1 sowie JBOD und Einzellaufwerke.

Privater Speicher in der Cloud

Ordne einen Teil oder das ganze NAS für den Cloudzugriff zu. Das F2-210 unterstützt eine sichere Cloudumgebung und erlaubt Benutzern Zugriffsberechtigungen für weitere Benutzer zu erteilen. Einfaches arbeiten mit Dateien sowie Updates vom und zum NAS mit dem TerraMaster F2-210.

Hochmodernes TOS 4.1.0 Betriebssystem

Mit der neusten Version des TOS Betriebssystems, TOS 4.1.0, TOS 4.1.x kombiniert TerraMaster Ausstattung und Sicherheitsupdates um TerraMaster NAS und Speicherlösungen robust und funktionsreich zu halten. Datensicherungen, Datenspeicher Konfiguration und optimierte Synchronisierung auf eine intuitive, einfache und Anwenderfreundliche weise. Das Betriebssystem enthält viele Programme, Multimediaanwendungen und mehrere Wege zur Datensicherung! Das Betriebssystem wird ständig weiterentwickelt und hat schon mehr als Zehn Updates seit der neuen Version erhalten.

Smart Mobile App

Über die TNAS mobile App, erhält man schnellen Zugriff auf das NAS und dessen Inhalte ohne Einschränkungen, ganz einfach über iOS oder Android. TNAS.Online hat außerdem eine Setuproutine zur einfachen Anbindung des NAS an das Internet und andere Benutzer. Der Service bietet einen kostenlosen Weg per URL zu gesicherten Daten auf dem TerraMaster NAS und stellt es in der persönlichen Cloud zu Verfügung.

*Keine Festplatten enthalten.

Für mehr Informationen zum F2-210, bitte folgenden Link benutzen: https://www.amazon.com/TerraMaster-Transcoding-Personal-Storage-Diskless/dp/B07PWDTBJ6/ref=sr_1_8?keywords=nas&qid=1568718753&sr=8-8

Mehr Informationen zum TOS Betriebssystem auf der offiziellen Seite: https://www.terra-master.com/us/tos/

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine erfolgreiche Marke mit Fokus auf innovativen Speichermöglichkeiten, wie netzgebundenen Speicher (NAS) und direkt angeschlossenen Speicher, welche immer erfolgreicher werden in über 40 Ländern. Die Marke entwickelt Speichertechnologie seit 8 Jahren mit Endanwender und kleinen bis mittelständischen Unternehmen als Zielgruppe.

