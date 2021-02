Tempo-Team Personalvermittlung: Fach- und Führungskräfte gewinnen

Die Personalvermittlung von Tempo-Team versorgt Unternehmen in ganz Deutschland mit qualifizierten Fach- und Führungskräften

Offenbach, 8. Februar 2021 – Der demographische Wandel, Fachkräftemangel und die zunehmende Spezialisierung in vielen Berufsfeldern machen es für Unternehmen immer schwieriger passende Mitarbeiter zu finden. Tempo-Team besitzt als etablierter Personaldienstleister mit jahrzehntelanger Erfahrung und rund 45 Niederlassung in ganz Deutschland umfangreiche Kontakte in den Regionen und einen guten Zugang zu qualifizierten Bewerbern. Hiermit hilft es Unternehmen bei der erfolgreichen Personalsuche und Personalvermittlung.

Viele Berufsbilder haben sich in den letzten Jahren gewandelt und ausdifferenziert. Personalabteilungen müssen für zunehmend spezialisierte Anforderungsprofile passende Kandidaten finden. Dies gilt insbesondere im Bereich der Fachkräfte. Die Bewerbersuche über klassische Stellenanzeigen reicht hierfür nicht mehr aus. Meist melden sich nur noch sehr wenige Bewerber auf eine Ausschreibung. Überhaupt sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Stellenanzeige von den passenden Kandidaten wahrgenommen wird.

“Als bundesweit aktiver Personaldienstleister besitzen wir einen ganz anderen Zugang zum Bewerbermarkt, der eine spezialisierte Suche mit großer Passgenauigkeit ermöglicht”, erklärt Vanessa Knopp, Teamleiterin Personalvermittlung Nord-Ost bei der Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH. “Mit unseren zahlreichen Niederlassungen in ganz Deutschland sind wir direkt in den Regionen vor Ort und permanent mit vielen Menschen in Kontakt. Jeder unserer Mitarbeiter hat sein eigenes Netzwerk aufgebaut, das sich wiederum mit einem großen Ganzen verbindet.”

Zudem tragen Mundpropaganda und persönliche Empfehlungen wesentlich zur erfolgreichen Personalsuche von Tempo-Team bei: “Sowohl in der Arbeitnehmerüberlassung als auch der Personalvermittlung legen wir größten Wert auf die enge Betreuung unserer Kandidaten”, betont Vanessa Knopp. “In den vergangen vier Jahrzehnten konnten wir vielen Menschen zu ihrem Traumjob verhelfen und durften an zahlreichen Erfolgsgeschichten mitschreiben. Das spricht sich natürlich herum.”

Hinzu kommt ein über viele Jahre aufgebauter großer Talent Pool, über den sich bei einer Personalanfrage schnell geeignete Fachkräfte und Führungskräfte identifizieren lassen.

Natürlich pflegen die Personalexperten auch enge Kontakte zu Bildungsträgern, externen Personalvermittlern sowie der Agentur für Arbeit und sie nutzen gezielt Onlinemedien, Kooperationen mit anderen Websites und Online-Jobbörsen sowie Social-Media-Kanäle und Business Plattformen, um neue Kontakte und Mitarbeiter zu gewinnen.

Weitere Informationen zur Tempo-Team Personalvermittlung:

https://www.tempo-team.com/personalvermittlung-fuer-unternehmen.html

Personalanfrage stellen:

https://www.tempo-team.com/personalanfrage.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

Kontakt

Tempo-Team Management Holding GmbH

Marco Kogan

Herrnrainweg 5

63067 Offenbach

069 / 91 33 45 35

Fax: 069 / 91 33 45 50

pr@de.tempo-team.com

http://www.tempo-team.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.