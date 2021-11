Tempo-Team Mannheim: Personaldienstleistungen und Stellenangebote in der Metropolregion Rhein-Neckar

Gut vernetzt und mit viel Erfahrung vermitteln die Personalfachleute der Tempo-Team Niederlassung in Mannheim Mitarbeiter und Arbeitnehmer. Schwerpunkte sind im Bereich Pharma, Chemie und Produktion.

Mannheim, 16. November 2021 – Die Region Rhein-Neckar besitzt überregional große wirtschaftliche Bedeutung. Zahlreiche namhafte Industriebetriebe, Pharmaunternehmen und Chemiekonzerne sind in den Großstädten Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und deren Umgebung ansässig. Mit vielen arbeitet die Tempo-Team Niederlassung in Mannheim zusammen. Die Unternehmen finden durch sie dringend benötigte Mitarbeiter. Bewerbern eröffnet Tempo-Team in Mannheim den Zugang zu attraktiven Jobs und Arbeitgebern. Die Personalexperten bieten dabei eine umfassende Unterstützung an, die auch über rein berufliche Belange hinausgeht.

Tempo-Team Personaldienstleistungen ist bereits seit 2004 in Mannheim vor Ort, damals firmierte man noch unter dem Namen Team BS Betriebs-Service GmbH und besaß ein Büro in der Augusta-Anlage. 2010 erfolgte der Umzug in die heutigen Büroräume im P7,1.

Der Wirkungskreis der Personalexperten umfasst den gesamten Rhein-Neckar-Kreis, im Nordosten reicht er bis in den Odenwaldkreis, im Süden bis nach Karlsruhe und westlich des Rheins umschließt er einen Teil der Pfalz. Räumlicher Tätigkeitsschwerpunkt ist die industriell geprägte Metropolregion rund um Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg.

„Wir haben einen großen Kundenstamm und betreuen Unternehmen verschiedenster Größe, vom Handwerksbetrieb über den Mittelstand bis hin zum international tätigen Großkonzern“, gibt Niederlassungsleiter Stephan Schafferhans einen Einblick. Entsprechend vielfältig ist das Stellenangebot für interessierte Bewerber.

Von Jobs für ungelernte Helfer und Verpacker über Produktionsmitarbeiter mit pharmazeutischem Hintergrund, Staplerfahrer, Maschinen- und Anlagenführer bis hin zu Facharbeitern, Chemikanten, Chemielaboranten und kaufmännischen Angestellten sind die unterschiedlichsten Vakanzen zu besetzen. Gerade in der Pharma- und Chemiebranche ist dies oftmals mit einer sehr guten Bezahlung verbunden. Auch im Handel oder in der Papier-, Metall- oder Elektroproduktion warten viele attraktive Job-Angebote auf Kandidaten.

Großer Personalbedarf besteht derzeit auch im Handwerk: „Sie sind Elektriker, Industriemechaniker, Mechatroniker oder Maler und Lackierer? Dann bewerben Sie sich bei uns“, lädt Stephan Schafferhans ein.

Einen aktuellen Überblick über die Stellenangebote der Niederlassung Mannheim bietet die Tempo-Team Jobbörse unter:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=27

Wenn hier der gesuchte Job gerade nicht ausgeschrieben ist, freuen sich die Personalexperten von Tempo-Team ebenfalls über eine aussagekräftige Initiativbewerbung: „Gerne suchen wir in unserem großen Kundenkreis aktiv nach einer für Sie passenden Beschäftigung“, erklärt Stephan Schafferhans.

Den Personalfachleuten von Tempo-Team Mannheim ist die intensive, individuelle Betreuung ihrer Bewerber und Mitarbeiter ein großes Anliegen: „Wir sind persönlich für Sie da. Sie können sich jederzeit an uns wenden und wir gehen individuell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche ein“, so Stephan Schafferhans. Kürzlich unterstützte man sogar einen Zeitarbeitnehmer erfolgreich bei der privaten Wohnungssuche, als dieser nach Trennung von seiner Freundin dringend eine neue Unterkunft brauchte.

Ein wichtiges Thema für Bewerber ist die Berechnung und Entwicklung der Bezahlung, die aufgrund von Tarifbestimmungen und der Staffelung von Branchenzuschlägen nicht immer einfach zu verstehen ist. Sie erhalten eine komplette Aufschlüsselung über das, was sie zum Einstieg verdienen und wie sich die Entlohnung anschließend entwickeln wird.

Die fünf Personalexperten von Tempo-Team in Mannheim vereinen viele Jahre Erfahrung in der Personalbranche. Niederlassungsleiter Stephan Schafferhans wird unterstützt von Vanessa Peters, zuständig für das Recruiting, sowie Pawel Hersch im Bereich Vertrieb und Kundenberatung. Sonia Mersel und Ümit Uguz betreuen das in die Niederlassung integrierte Onsite-Office für ein großes Pharmaunternehmen und kümmern sich um die dort eingesetzten Mitarbeiter. Tempo-Team Personaldienstleistungen in Mannheim bietet sowohl Anstellungen in der Arbeitnehmerüberlassung als auch direkte Personalvermittlung an.

Weitere Informationen zur Tempo-Team Niederlassung Mannheim:

https://www.tempo-team.com/mannheim.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

Kontakt

Tempo-Team Management Holding GmbH

Marco Kogan

Frankfurter Straße 100

65760 Eschborn

069 / 91 33 45 35

Fax: 069 / 91 33 45 50

pr@de.tempo-team.com

https://www.tempo-team.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.