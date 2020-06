Tempo-Team Engineering in Chemnitz: Karrierechancen für Ingenieure, Techniker und Führungskräfte

Als Ingenieurdienstleister und Personalberatung ist die spezialisierte Tempo-Team-Niederlassung seit 2012 Partner für Jobsuchende, Projektmitarbeiter und Kundenunternehmen in Mitteldeutschland.

Chemnitz, 03. Juni 2020 – Sie suchen? Wir finden! Die Tempo-Team Engineering GmbH versteht sich als innovativer Ingenieurdienstleister und Personalberater fur hochqualifizierte Fach- und Fuhrungskräfte in Sachsen. Sowohl in der direkten Personalvermittlung als auch im Projekteinsatz bietet Tempo-Team Engineering attraktive Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die angebotenen Jobs umfassen ein breites Spektrum an Ingenieurstätigkeiten ebenso wie Positionen im höherqualifizierten Management, im Bereich Finance & Office und in der IT.

“Zurzeit haben wir verschiedene Stellen in den kaufmännischen Berufen und in der IT zu besetzen. Unter anderem suchen wir mehrere Controller, IT-Consultants und IT-Administratoren. Zudem stellen wir vermehrt Ingenieure in den Bereichen Optik und Medizintechnik, Automatisierung und Automatisierungstechnik sowie Konstruktion ein”, gibt Niederlassungsleiterin Anne John einen aktuellen Überblick. Sie lädt interessierte Jobsuchende ein, mit ihr Kontakt aufzunehmen.

Die aktuellen Stellenausschreibungen von Tempo-Team Engineering in Chemnitz finden Interessierte auch online unter:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=81

In der Personalvermittlung biete Tempo-Team seinen Bewerbern ein Rundum-Sorglospaket, betont Anne John die Vorteile: “Sie profitieren von einer zeitsparenden und diskreten Jobsuche, bekommen Zugang zu attraktiven Arbeitgebern und erhalten ein individuelles Karrierecoaching vom Profi mit Analyse des konkreten Stellenmarktes. Unsere Personalexperten betreuen unsere Kandidaten während des gesamten Bewerbungsprozesses und unterstützen sie auch bei der Gehaltsfindung oder in arbeitsrechtlichen Fragestellungen.”

Neben der direkten Personalvermittlung bietet Tempo-Team in Chemnitz auch die Arbeit im Projekteinsatz an. “Unsere Ingenieure sind in diesem Fall direkt bei Tempo-Team angestellt und meist mit langfristigen Projekten in der Region betraut. Sie arbeiten für ausgewählte, renommierte Kundenunternehmen in spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben”, erklärt Anne John. “Viele unserer Ingenieure sind schon sehr lange bei uns beschäftigt und wir erhalten regelmäßig Rückmeldung, wie gut ihnen die Zusammenarbeit in unserem Team gefällt.” Verbunden mit dem Projekteinsatz bei Tempo-Team Engineering sind in der Regel ein unbefristeter Arbeitsvertrag, übertarifliche Bezahlung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, flexibel Arbeitszeiten, bis zu 30 Tage Urlaub und Weiterbildungsmöglichkeiten über ein eigenes E-Learning-System.

Über Tempo-Team Engineering Chemnitz

Seit 2012 ist Tempo-Team mit einer eigenen Niederlassung in Chemnitz vor Ort. Niederlassungsleiterin Anne John und ihr Team bringen seitdem mit großem Erfolg Bewerber und Arbeitgeber in Mitteldeutschland zusammen. Als Ingenieurdienstleister stellen sie bedarfsgerecht qualifizierte Fachleute zur Verfügung. Die Engineering-Spezialisten von Tempo-Team unterstutzen Unternehmen mit ihrem technischen Know-how bei Auftragsspitzen und bei der Realisierung von Projekten, zum Beispiel im

Prozessmanagement, im Qualitätsmanagement, in der Konstruktion und Entwicklung sowie im Interims-Management.

Zu den Kundenunternehmen zählen zahlreiche Mittelständler aus der Region ebenso wie Großkonzerne. Sie profitieren vom guten Zugang der Personalexperten zum Bewerbermarkt und von der besonderen Branchenexpertise im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilindustrie, im Schienenfahrzeugbau, in der Mikroelektronik / IKT, sowie im Bereich kaufmännischer Berufe, Finance & Office.

Für die Zukunft erwartet Anne John weiteres Wachstum und gute Entwicklungschancen: “Insbesondere im Bereich Leichtbau, Energiespeichertechnologien, Elektromobilität oder Organische & Flexible Elektronik wird es neue Impulse in der Region Chemnitz / Zwickau geben. Hiermit verbunden sind sehr attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere Kandidaten und Mitarbeiter.” Darüber hinaus ist Tempo-Team Engineering auch über die Landesgrenzen Sachsen hinweg aktiv. “Gerade Thüringen ist für uns ein interessanter Wachstumsmarkt. Im Bereich der Optik und Medizintechnik haben wir bereits erste Kooperationen geschlossen und können Ingenieuren und qualifizierten Fachkräften spannende Arbeitsplätze anbieten.”

Weitere Informationen zur Niederlassung und zum Bereich Engineering:

https://www.tempo-team.com/chemnitz-engineering.html

https://www.tempo-team.com/engineering.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

