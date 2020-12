Teenie mit 42 – Autobiografie voller Liebeskummer, Eifersucht und Leidenschaft

Nadine Rubinstein erzählt in “Teenie mit 42”, was ihr im Alter von 42 so passiert ist.

Manche Frauen im gewissen Alter merken, dass das Leben noch mehr zu bieten hat, als das, was gerade ist. Die Ehe ist für manche Frauen einfach nur noch eine Funktionseinheit und das einzige spannende im Alltag ist Sonntagabend Tatort um 20.00 Uhr, wenn man ansonsten keine Interessen und Hobbies hat. Die Autorin ist in ihrem neuen Buch in diesem gewissen Alter und lässt sich wagemutig und etwas naiv auf eine Affäre mit einem verheirateten Mann ein. Die Regeln sind geklärt, wenn da nicht die Gefühle ein Schnippchen schlagen würden. Ihr Leben ist total aus den Fugen geraten und sie teilt die Geschichte, wie das eigentlich gekommen ist, bereitwillig mit den Lesern.

Auf 88 Seiten wird in “Teenie mit 42” von Nadine Rubinstein beschrieben, wie die Autorin ihren Ehemann betrügt und warum. Eine Fortsetzung, in der die Leser erfahren werden, wie das alles ausgehen wird, ist bereits geplant. Aufgrund des oft prickelnden Inhalts und der moralisch fragwürdigen Entscheidungen ist das Buch für eine reifere Leserschaft geeignet.

“Teenie mit 42” von Nadine Rubinstein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17166-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

