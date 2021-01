Technik-Plattform, die den Würfelvorgang digitalisiert

Unidice, der wegweisende Spielewürfel mit einer unendlichen Vielzahl an Hard- und Software -Möglichkeiten für jeden erdenklichen Bereich. Mit weltweit führenden Partnern in den Bereichen Elektrotechnik und Softwareentwicklung machen wir aus unserer Vision von einem neuen Zeitalter des hybriden Gamings Realität. Die Kombination aus einer Hardware – Plattform und der Vielzahl an Software – Anwendungen, verschmolzen zu einem neuartigen haptischen Eingabegerät in einer Größe, die in jede Hand passt, stellt eine Weltneuheit dar.

Als alltäglicher Begleiter der nächsten Generation fügt sich diese Plattform in einer Gruppe universeller Geräte, wie Mobiltelefon oder Smart Watch, ein. Mit einem Universum an Anwendungsmöglichkeiten, vereint in einem praktischen Würfel. Dieser Würfel wird unser Leben verändern.

Der Würfel: altbekannt und bei Spielern auf der ganzen Welt beliebt wirkt in der digitalisierten Welt wie ein Relikt aus vergangenen Tagen. Das werden wir ändern. Der Würfel ist durch erfolgreiche Sidequests in seinen Funktionen erweiterbar und im Design individualisierbar. Und der absolute Clou: Wenn die Spieler vor dem Bildschirm mit seinem echten unidice würfelt, wird der Wurf in Echtzeit ins Spiel übertragen, mit identischer Displayanzeige und direktem Einfluss auf das Spielgeschehen. Mit dem unidice hat der Spieler sein Schicksal im wahrsten Sinne des Wortes in eigener Hand. Ein Würfel für alle Herausforderungen. Werden Sie ein Teil der digital-analogen Revolution. Mit dem Würfel wird ein neues Kapitel im Bereich der Rollen- und Fantasyspiele aufgeschlagen. Für beliebte Brettspiel-Klassiker erstellen wir laufend neue Grafiken und Skins, mit denen der unidice alten Spielen neues Leben einhaucht.

Lassen Sie sich von bemerkenswerten Vorteilen, von grenzenlosen Möglichkeiten des Würfels begeistern:

– 6 hochauflösende Touchscreendisplays, kombiniert mit modernster Elektronik und Sensoren in einem ca. 3×3 cm großen Würfelgehäuse

– Neuartige kompakte Hardwareplattform als optimale Schnittstelle zwischen haptischer Hardware und digitalen Anwendungen

– Gemeinsames Spielen ohne räumliche Abhängigkeit durch Vernetzungsmöglichkeit verschiedener unidice per Bluetooth mit Smartphone und Computer, übers Internet

– Intuitive Nutzerapp zur digitalen Auswertung der Würfelergebnisse und Bespielen des unidice

– Auf der App lassen sich Informationen bidirektional in Echtzeit abrufen

– Einer für alle: Verbunden mit der speziell entwickelten Spiel- und Steuer-App simuliert der unidice jede Art Würfel

– Auf unidice-App finden Sie ständig neue Spiele , Grafiken und Oberflächen, Community-Inhalte und spannende weitere Features

Die kompakte Bauweise lässt den Würfeln zum alltäglichen Begleiter werden. Lassen Sie sich von vielen weiteren Anwendungen und Produkten überraschen.

Entfesseln Sie Ihr Würfelerlebnis. Es gibt neue Welten zu entdecken.

Entdecken Sie das unidice – Zubehör. Mit unserer jahrelangen Erfahrung in der Elektronikbranche wissen wir, worauf es bei der Auswahl von Top-Zubehör ankommt. Bei uns erhalten Sie absolute Spitzenprodukte.

Powerbank – blitzschnelles Laden gleichzeitig für unidice, Handy und Tabletcomputer

Wireless Charger – Ladekomfort für unidice und Handy

Wireless Ladestation – mit Schnellladefunktion für bis zu 1,5x schnelleres Aufladen

Für mehr Informationen schreiben Sie eine E-Mail an contact@unidice.club oder besuchen Sie unsere Webseite: https:// unidice.club /

unidice – zukunftsorientiertes Unternehmen.

Gemeinsam entwickeln wir aus visionären Ideen innovative, in einem praktischen Würfel vereinte, Produkte.

