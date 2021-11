TechDivision wird zum fünften mal in Folge als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet

Wie bereits in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 gehört die TechDivision auch 2022 zu den von FOCUS BUSINESS ausgezeichneten Top Arbeitgebern im Mittelstand.

Seit 2018 zeichnet Focus-Business die Top-Arbeitgeber des Mittelstands aus. Hierzu hat die FactField GmbH im Auftrag von FOCUS-BUSINESS eine groß angelegte Befragung unter Arbeitnehmern in Deutschland durchgeführt, die ab diesem Jahr den Hauptbestandteil der Datenerhebung darstellt. Die Befragung wurde über diverse Kanäle verteilt, um möglichst alle Unternehmen in Deutschland mit mindestens 11 Mitarbeitern zu erreichen. Die Ergebnisse der Befragung wurden zudem um vorhandene Onlinebewertungen zu den Unternehmen ergänzt.

Für das Ranking wurden dieses Jahr rund 550.000 Bewertungen von Mitarbeitern aus gut 38.000 Unternehmen nach folgenden Kriterien ausgewertet:

– Unternehmensstandort in Deutschland

– zwischen 11 und 500 Mitarbeiter

– Einen Bewertungsschnitt von mindestens 3,5 (Skala von 1 bis 5)

– Mindestens 10 Mitarbeiter-Bewertungen über alle Erhebungskanäle, davon mindestens 5 aktuelle (seit dem 01.01.2020)

Methodik der Bewertung

Jeder Arbeitgeber erhält einen Punktwert zwischen 100 und 200, der sich aus zwei Faktoren ergibt: aus dem Bewertungsschnitt und der Anzahl aller eingegangenen Bewertungen.

Um sicherzustellen, dass Unternehmen mit vielen Mitarbeitern (die mehr Bewertungen abgeben können) nicht automatisch bessergestellt sind als Unternehmen mit weniger Mitarbeitern, wurden alle Arbeitgeber in Größenklassen (nach ihrer Anzahl an Mitarbeitern) sortiert und schließlich mit den Unternehmen aus ihrer Referenzgruppe verglichen und bewertet. Die innerhalb der Gruppen generierten Punktwerte werden anhand der jeweiligen Minimal- und Maximalbewertungen ermittelt. Die rund 4.000 Arbeitgeber mit den besten Punktwerten über alle Gruppen schaffen es in das Ranking.

In der Gesamtbetrachtung landet der Digital Enabler TechDivision mit einem Score von 187,40 auf dem sehr guten 49. Platz – und dass bei 4.000 ausgezeichneten, mittelständischen Unternehmen aus ganz Deutschland. In unserer Kategorie „Internet & Multimedia“ belegen wir einen herausragenden zweiten Platz und können uns dadurch im Vergleich zum letzten Jahr nochmals um einen Platz verbessern.

„Die erneute Auszeichnung als Top-Arbeitgeber im Mittelstand, die wir inzwischen zum fünften mal in Folge erhalten haben, gehört zu den absoluten Highlights in diesem Jahr, das für uns alle sicherlich nicht einfach war. Wir sind wahnsinnig stolz auf diese Auszeichnung und auf das gesamte TechDivision-Team, das in dieser schwierigen Zeit einen sensationellen Job macht. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir gut durch das Ganze durchkommen und danach dann dafür auch mal wieder gemeinsam anstoßen können“, so Stefan Willkommer, CEO von TechDivision.

Weitere Infos zur Studie sowie die filterbare Liste aller ausgezeichneten Unternehmen gibt´s unter https://focusbusiness.de/arbeitgeber-mittelstand.

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 150 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: Von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung.

So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und nachhaltig erfolgreich zu gestalten. TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, Eglo oder Juzo auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.



