Teamevents Dresden: Mit positivem Betriebsklima zu besseren Umsatzzahlen

Dresden. Die Landeshauptstadt von Sachsen ist einer der kulturellen Hotspots von Deutschland. Die Frauenkirche, die Semperoper oder der Zwinger sind Sehenswürdigkeiten, die in der ganzen Welt bekannt sind. Dresden bietet neben einem großen kulturellen Angebot auch eine Vielzahl an wirtschaftsstarken Unternehmen. Egal ob große Regionalvertretungen wie die der AOK oder IKK, technische Unternehmen wie Infineon oder wissenschaftliche Bereiche wie die TU Dresden lassen sich an der Elbe nieder. Der Erfolg dieser Einrichtungen hängt mit der Motivation der jeweiligen Mitarbeiter zusammen. Dabei gilt, je besser das Betriebsklima, desto größer die Motivation. Egal ob Start-up oder großer Konzern, der Schlüssel zu besseren Umsatzzahlen heißt: positives Betriebsklima.

Teamevents zur Förderung des Betriebsklimas

Teambuilding-Events gibt es heutzutage in den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Vom gemeinsamen Feierabendgetränk bis hin zum Ausflug in den Zoo. Aber sind diese Arten von Teamevents auch nachhaltig? Dafür sollte die Frage beantwortet werden: Was soll ein Teamevent bewirken? Das Ziel ist, dass die Mitarbeiter danach im Team besser zusammenarbeiten. Bei einem Feierabendgetränk lernen sich die Mitarbeiter zwar besser kennen, aber erfahren nichts über die unterschiedlichen Fähigkeiten oder Arbeitsweisen der Kollegen. Ziel ist, ein Teamevent zu organisieren, dass den Mitarbeiter die Fähigkeiten und Arbeitsweisen der Kollegen besser einschätzen lässt und zusätzlich Spaß bereitet. Erst dann ist der nachhaltige Effekt garantiert.

Professionelle Teamevents mit Langzeitwirkung

Ein schmaler Grat, Spaß und nachhaltige Förderung zu vereinen. Das Teambuilding-Event von CityHunters macht aus einem klassischen Teamtag ein außergewöhnliches Erlebnis mit Langzeitwirkung. Die vielseitig gestalteten Rätsel der Stadtrallyes von CityHunters geben jedem Teammitglied die Möglichkeit, sich einzubringen und ungeahnte Fähigkeiten zu entdecken. Durch das interaktive Spielkonzept werden selbst schüchterne oder zurückhaltende Kollegen aktiv ins Teambuilding-Spiel eingebunden. Die Unternehmensgröße ist dabei irrelevant. „Bei unseren Events ist es egal, ob ein Unternehmen mit zehn oder mit tausend Personen teilnehmen möchte. Wir haben für jede Größe die passende Spielidee“, berichtet Geschäftsführer Daniel Sekula. Sein Firmenpartner C.-Philipp Steiner hebt hervor, dass man auch in anderen Städten viele unterschiedliche Unternehmen mit ihren Spielideen begeistert. „Egal ob Dresden, Hamburg, Berlin oder Leipzig: Wir machen seit zehn Jahren Teamevents und unsere Kunden buchen uns immer wieder gerne. Wir scheinen, mit unseren Aktivitäten den Nerv der Zeit treffen.“

Mit CityHunters wird das Teamevent zu einem Erlebnis. Eine Win-Win Situation für Unternehmen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/dresden/teamevent-dresden

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

