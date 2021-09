Team von Tonality wächst

Noch mehr Knowhow für die keramische Fassade

Um der gestiegenen Nachfrage nach hochwertigen, robusten und zugleich flexibel und leichten Fassadengestaltungen mit keramischen Elementen Rechnung zu tragen, hat sich das Team des Werother Herstellers Tonality GmbH vergrößert.

Seit dem 1.7.2021 ist Thomas Wille als neuer Key-Account-Manager für die Kunden von Tonality im Norden der Republik im Einsatz. Der 58-Jährige greift auf umfangreiche Erfahrungen aus dem Vertrieb namhafter Unternehmen zurück. Mit seinem Wechsel zur Tonality GmbH bleibt der in Bernau beheimatete Vertriebsprofi auch nach 22 Jahren im Bereich der vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Thomas Wille freut, sich seine Kunden in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und NRW persönlich in Beratungsgesprächen kennenzulernen und ihnen die ästhetischen Fassadenlösungen von Tonality näher zu bringen. Der begeisterte Sportler ist Ansprechpartner für Fassadenbauer, Architekten und Bauherren. Dabei will der Ehemann und Vater eines Sohnes sowohl mit den keramischen Fassadenelementen von Tonality überzeugen als auch mit Zuverlässigkeit und Kontinuität.

Mit Pascal Scholz ist seit dem 1. 8.2021 auch das Produktmanagement in der Zentrale in Weroth personell erweitert worden. Der gelernte Zimmermann hat sich nicht nur durch ein Hochschulstudium technisch weitergebildet, sondern auch in einem mittelständischen Handwerksbetrieb sowie bei einem Hersteller von Unterkonstruktionen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden in die Projektplanung und Arbeitsvorbereitung eingearbeitet. Zu den Aufgaben des 30-jährigen im Tonality Produktmanagement gehören neben der Umsetzung von technischen Anforderungen auch die Vorbereitung und Begleitung von notwendigen Zulassungen und Zertifizierungen auch Produktentwicklung und Anwendungstechnik. Mit seinem handwerklichen Hintergrund in Kombination mit der technischen Qualifikation verstärkt der Vater einer Tochter das kompetente Tonality Team beim Vertrieb ebenso wie in der kontinuierlichen technischen Begleitung von anspruchsvollen Objekten mit keramischen Fassadenelementen.

Mit dieser personellen Verstärkung baut Tonality sein kompetentes Team nicht nur kontinuierlich weiter aus, sondern etabliert insbesondere durch die objektbezogene Begleitung die Marke Tonality deutschlandweit immer stärker.

TONALITY GmbH, Weroth, ist ein international tätiger Hersteller von innovativen Keramikfassaden, die neben Aspekten wie Langlebigkeit, Brandschutz und rationeller Verarbeitbarkeit vor allem mit außergewöhnlichen und anspruchsvollen Designoberflächen überzeugen. Basis hierfür sind europaweit hochwertigste Tone, die im Hochtemperaturbrand zu Keramikelementen in TONALITY-Qualität veredelt werden. Sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung erweist sich die vorgehängte hinterlüftete Fassade mit TONALITY Keramik als zuverlässiges System mit hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften. Zudem ermöglichen die eigens für die Keramikelemente entwickelten, nicht sichtbaren Befestigungssysteme außergewöhnliche Gestaltungsideen. TONALITY engagiert sich als Mitglied im deutschen Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden – FVHF, im Österreichischen Fachverband für hinterlüftete Fassaden – ÖFHF sowie im Förderverein Bundesstiftung BAUKULTUR.

