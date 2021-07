TaoTronics: Starke Over-Ear- und In-Ear-Kopfhörer für besten Sommer-Sound

Der Sommer ist da, die in den letzten Monaten viel beschworene Normalität kehrt zurück und die Menschen zieht es wieder nach draußen. Starker Klang ist dabei ein wichtiger Begleiter – für den Arbeitsweg, die Pause im Park oder die ausgedehnte Fahrradtour. Mit den vielseitigen Kopfhörern von TaoTronics wird der Sommer zum Genuss.

Rellingen, Deutschland, 01. Juli 2021 – Der Sommer 2021 steht mehr denn je im Zeichen des Miteinanders. Die Menschen treffen sich wieder öfter im Büro, im Park oder im Cafe. Das bedeutet ebenfalls: Man ist wieder mehr unterwegs. Und mit starkem Klang auf den Ohren wird jede Wegstrecke angenehmer. Egal ob für Lieblings-Playlists und -Podcasts zum Zeitvertreib oder Telefonate mit Kollegen und den Liebsten – starke Kopfhörer sind gleichbedeutend mit Spaß, direktem Austausch und Freiheit. Mit den aktuellen Modellen in Over-Ear- und Earbud-Bauform bietet der Elektronikhersteller TaoTronics die passenden Kopfhörer für den Sommer 2021.

TWS SoundLiberty 80: immer bestens angebunden

Schick, klangstark und ausdauernd – das sind die Ohrhörer SoundLiberty 80 von TaoTronics. Die schmalen In-Ears sind besonders angenehm zu tragen und liefern eine Klangqualität, die in dieser Preisklasse ihresgleichen sucht. Die akribisch abgestimmten dynamischen 12-Millimeter-Treiber mit Unterstützung für aptX-Audio und AAC machen beim Musikgenuss selbst feine Details hörbar und sorgen für klare Sprachverständlichkeit bei Podcasts sowie Telefonaten. Letzteres gilt übrigens auch für die Gegenseite: Die integrierten Mikrofone der TWS SoundLiberty 80 blenden die Umgebung durch Geräuschunterdrückung bestmöglich aus und ermöglichen angenehme Gespräche somit auch in lauteren Situationen.

Komfort wird dabei ebenso großgeschrieben wie Soundqualität. Die SoundLiberty 80 lassen sich per Bluetooth 5.0 besonders bequem mit Endgeräten koppeln, sind per Gestensteuerung leicht zu bedienen und erkennen sogar vollautomatisch, ob sie gerade getragen werden und schalten sich entsprechend selbstständig an oder aus. Das trägt zur ohnehin starken Laufzeit der Ohrhörer bei, die mit einer Akkuladung bis zu vier Stunden unterbrechungsfreien Klang bieten. Über das praktische Ladecase ist Energie für bis zu 16 weitere Stunden stets griffbereit, und durch die Schnellladefunktion reicht den Akkus eine Ladepause von nur fünf Minuten für eine weitere Stunde Wiedergabe. So bringen es die TaoTronics TWS SoundLiberty 80 vollständig geladen auf insgesamt 20 Stunden Betriebszeit und sind ideale Begleiter für einen kompletten Tag. Den IPX8-zertifizierten Ohrhörern kann dabei übrigens auch ein Regenschauer nichts anhaben.

Guter Klang passt immer: SoundSurge 90

Den gleichen kabellosen Komfort mit anderer Passform bietet der TaoTronics SoundSurge 90. Dieser Over-Ear-Kopfhörer lässt sich per Bluetooth 5.0 ebenfalls bequem und schnurlos mit einer Vielzahl von Endgeräten verbinden, sitzt durch die weichen Ohrpolster sowie den anpassbaren Bügel besonders bequem auf dem Kopf und überzeugt klanglich durch dynamische 40-Millimeter-Treiber. Wuchtige Sommerhits kommen mit dem SoundSurge 90 in AAC-Qualität ebenso gut zur Geltung wie die neuste True-Crime-Podcast. Ein absoluter Clou in dieser Preisklasse ist das Hybrid Active Noise Cancelling mit Mikrofonen an der Innen- und Außenseite der Hörmuschel zur zuverlässigen Filterung störender Umgebungsgeräusche. Sogar in der U-Bahn lässt sich das aktuelle Album der Lieblingsband bestmöglich genießen.

So stark wie der Klang ist auch das Durchhaltevermögen des SoundSurge 90, der mit einer Akkuladung bis zu 35 Stunden Musikwiedergabe (bis zu 20 Stunden bei aktiviertem ANC) bietet und sich pfeilschnell auftanken lässt: Nach nur fünf Minuten Ladezeit steht eine weitere Stunde Wiedergabe zur Verfügung. Das ist ebenso praktisch wie das integrierte Mikrofon, durch das der SoundSurge 90 zur bequemen Kopfhörer-Lösung für jede Lebenslage wird – ob privat oder beruflich.

Allgemeine Informationen, Preis und Verfügbarkeit

Die beiden vorgestellten Kopfhörer von TaoTronics sind online und im Fachhandel erhältlich. Die SoundLiberty 80 (TT-BH080) werden für 59,99 Euro angeboten. Der SoundSurge 90 (TT-BH090) kostet ebenfalls 59,99 Euro. Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

Über TaoTronics

Mit den Produkten von TaoTronics wird das eigene Zuhause mehr als smart. Es wird lebens- und liebenswerter. Haushaltshilfen für besseres Raumklima, Küchengeräte für mehr Genuss und smarte Lampen für mehr Durchblick zeigen, wie intuitive Technik das Leben bereichert. Für unterwegs bieten die innovativen Kopfhörer von TaoTronics starken Musikgenuss, beste Verständlichkeit und Geräuschunterdrückung genau dorthin, wo sie benötigt werden.

www.taotronics-eu.com

Über Sunvalley

Die Sunvalley Gruppe wurde im Jahr 2007 im chinesischen Shenzhen gegründet und vereint sechs namhafte Marken, die mit smarter Unterhaltungselektronik das Leben von Menschen auf der ganzen Welt bereichern. Über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen von Entwicklung und Design bis zu Logistik und Vertrieb unter dem Dach der Sunvalley Gruppe innovative technische Produkte für alle Bereiche des täglichen Lebens. Den Verkauf in Deutschland übernimmt seit 2009 die ZBT International Trading GmbH mit Sitz in Hamburg als 100-prozentige Tochtergesellschaft. Zu den Marken der Sunvalley Group gehören TaoTronics und VAVA sowie RAVPower.

www.sunvalley-group.de

