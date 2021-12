Tanium ernennt Consist Software Solutions GmbH zum ersten akkreditierten Partner in der EMEA-Region

Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen eine verbesserte Sichtbarkeit und Kontrolle über ihre Endpunkte zu erreichen

München – Kiel, 07.12.2021 – Tanium, führender Anbieter im Bereich Endpunktverwaltung und -sicherheit in den anspruchsvollsten IT-Umgebungen der Welt, hat die Zusammenarbeit mit Consist intensiviert, nachdem das Unternehmen als erster deutscher Managed Security Ser-vice Partner im August 2020 mit an Bord geholt wurde.

Auf Basis seines ganzheitlichen Dienstleistungs- und Lösungsangebotes für IT Security, Digitale Transformation und Managed Services unterstützt Consist die IT-Sicherheit in allen Unternehmensbereichen. Mit der erfolgreichen Zertifizierung wurde Consist nun offiziell zum ersten akkreditierten Tanium-Partner in der EMEA Central Region ernannt. Dem Managed Security Service Provider ist es nun möglich, nicht nur die Tanium-Plattform bei seinen Kunden zu implementieren, sondern ihnen darüber hinaus im laufenden Betrieb Full Service zu bieten.

„Mit der offiziellen Akkreditierung als Tanium-Partner können wir die Zusammenarbeit mit Consist weiter vertiefen“, beschreibt Harry Küssner, Head of Channel & Alliances, EMEA Central bei Tanium die Partnerschaft. „Entscheidend hierbei ist der große Vorteil, der für Tanium-Kunden entsteht, da Consist zusätzlich zur Plattform eigenständig Services wie Installation, Wartung oder Troubleshooting auf Basis von Tanium anbieten kann. Consist ist dadurch in der Lage, den Service von Tanium nicht nur zu vertreiben, sondern auch aktiv zu betreuen.“

„Wir freuen uns, dass die Zertifizierung nun unsere führende Position als Tanium-Partner unterstreicht und wir damit ab sofort im DACH-Bereich ein Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung stellen“, erklärt Martin Lochte-Holtgreven, CEO bei der Consist Software Solutions GmbH. „Die zunehmende Nutzung von Remote-Arbeitsplätzen hat uns gezeigt, wie ge-schäftskritisch es ist, Technologierisiken kontinuierlich zu managen und Sicherheitslücken umgehend zu schließen. Die Basis hierfür ist maximale Transparenz und ein zuverlässiges Endpoint Management.“

Aufgrund der steigenden Komplexität der Infrastruktur, die unter anderem mit Faktoren wie der fortschreitenden Digitalisierung und neuen hybriden Arbeitsmodellen einhergeht, steigt die Nachfrage nach den Anforderungen, die von Tanium und Consist abgedeckt werden. Denn die Kontrolle über und das Management der Endpunkte sind die entscheidenden Faktoren für einen sicheren und reibungslosen Geschäftsbetrieb. Durch den Zugriff auf aussagekräftige Endpunktdaten in Echtzeit können Unternehmen schnell Maßnahmen ergreifen, um gefährdete Endpunkte zu bereinigen. Diese Fähigkeit unterstützt eine ausgewogene IT-Strategie, die sowohl präventive als auch reaktive Sicherheitsmaßnahmen umfasst.

Über Tanium:

Tanium ist die Plattform, der die anspruchsvollsten und komplexesten Unternehmen vertrauen, um Transparenz und Kontrolle über alle Endpunkte in lokalen, Cloud- und hybriden Umgebungen zu erhalten. Tanium begegnet den wachsenden IT-Herausforderungen von heute mit hochgradig zuverlässigen Endpunktdaten und gibt IT-Betriebs-, Sicherheits- und Risikoteams das Vertrauen, ihre Netzwerke schnell und in großem Umfang zu verwalten, zu sichern und zu schützen. Fast die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen, führende Einzelhändler und Finanzinstitute sowie mehrere Abteilungen der US-Streitkräfte vertrauen auf Tanium, um jeden Endpunkt überall sehen und kontrollieren zu können. Das ist die Macht der Gewissheit. Tanium wurde in sechs aufeinanderfolgenden Jahren in die Forbes Cloud 100-Liste der „Top 100 Private Companies in Cloud Computing“ aufgenommen und steht auf der FORTUNE-Liste der „Best Large Workplaces in Technology 2021“. Besuchen Sie www.tanium.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über Consist:

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für IT Security, Digitale Transformation und Managed Services. Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot des Unternehmens ermöglicht IT-Sicherheit für alle Bereiche eines Unternehmens. So sind die Einführung eines Endpoint Managements, Mitarbeiterschulungen und der Aufbau eines SIEM, SOAR oder SOC Bestandteile einer ineinandergreifenden Sicherheitsstrategie. Consist setzt hierfür marktführende Lösungen wie Tanium, Splunk und Proofpoint ein. Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um Konzeption und Integration der notwendigen IT-Architekturen, sondern auch um die nachfolgende Betreuung von Anwen-dungen und Systemen in den Managed Services. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent. Weitere Informationen auf consist.de.

Weiterführende Informationen sind beim Portfolio Management unter info@consist.de erhältlich.

Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

IT-Beratung

Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

Betreuung von Anwendungen und Systemen (von Teilaufgaben bis hin zum kompletten Outsourcing)

Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Mitarbeiter von Consist aus.

Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

Kontakt

Consist Software Solutions GmbH

Petra Sauer-Wolfgramm

Christianspries 4

24159 Kiel

0431 3993-525

0431 3993-999

sauer-wolfgramm@consist.de

https://www.consist.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.