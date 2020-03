Talentsoft verzeichnet 20 Prozent Umsatzwachstum

2019 ist das erfolgreichste Wachstumsjahr der DACH-Region

Köln, 12. März 2020_ Talentsoft, einer der führenden europäischen Anbieter von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement, verzeichnet 2019 ein Umsatzplus von über 20 Prozent und blickt damit auf das erfolgreichste Wachstumsjahr in der DACH-Region zurück. Talentsoft konnte auf diese Weise nicht nur seine Position im Markt festigen, sondern auch mit über 90 Neuverträgen – darunter BearingPoint, Scandlines, die Universität St. Gallen, die Rhätische Bahn und HAWE Hydraulik SE – weiter ausbauen.

2020 stehen neben dem kontinuierlichen Wachstum besonders die Zufriedenheit sowie der regionale Service für die über 300 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Vordergrund.

Elton Schwerzel, Regional Director DACH bei Talentsoft, sagt: “2019 war für Talentsoft ein sehr erfolgreiches Jahr – besonders für uns in der DACH-Region. Das beweist einmal mehr, dass unser Lösungs- und Serviceportfolio perfekt auf die Herausforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden im HR-Bereich zugeschnitten ist. Der Wachstumskurs macht sich auch intern bemerkbar, da wir 18 neue Kollegen bei uns im Team begrüßen konnten. Die idealen Voraussetzungen also, um mit Vollgas in das Geschäftsjahr 2020 zu starten.”

Talentsoft begründet sein Wachstum mit

1. seiner Vision des Human-Capital- und Weiterbildungsmanagements, die durch folgende Lösungen umgesetzt wird:

– Talentsoft HR Hub: Gemeinsam mit Talentsoft Analytics unterstützt Talentsoft HR Hub HR-Teams bei neuen Herausforderungen und zentralisiert dabei alle Mitarbeiterdaten für ein effizienteres Reporting und umfassende Planungsprozesse.

– Talentsoft Content bietet einen digitalen Lern- und Trainingskatalog und ermöglicht L&D-Teams exklusiven Content von verschiedenen Anbietern.

2. sowie seiner F&E-Investition, die sich auf die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und -Standards multinationaler europäischer Unternehmen – von DSGVO-Standards bis hin zu lokalen Regulierungen – fokussiert und von Produkt- und IT-Experten mit Sitz in Europa unterstützt wird.

Auch auf internationaler Ebene konnte Talentsoft seine Position als führender SaaS-Anbieter im Bereich HR- und Talentmanagement durch das profitable Wachstum – einschließlich 230 neuer Kunden in 50 Ländern – festigen. Für 2019 meldet Talentsoft einen Jahresumsatz von mehr als 80 Millionen Euro und damit ein Umsatzplus von 30 Prozent. Im kommenden Geschäftsjahr will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie in Europa und Kanada weiter ausbauen und plant einen Jahresumsatz von 100 Millionen Euro.

Über Talentsoft

Talentsoft wurde 2007 gegründet und zählt heute zu den führenden europäischen Anbietern von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement. Die Talent-Management-Suite ermöglicht Unternehmen eine effiziente Steuerung von Recruiting, Weiterbildungsmaßnahmen, Leistungs- und Kompetenzmanagement, Karriereentwicklung sowie Vergütung. Talentsoft richtet sich mit seiner Software-Lösung sowohl an mittelständische als auch an Großunternehmen.

www.talentsoft.de

Firmenkontakt

Talentsoft

Alice Venaille

rue Heyrault 8

92210 Boulogne-Billancourt

+33626370284

avenaille@talentsoft.com

https://www.talentsoft.com/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 15

t.ramerth@elementc.de

http://www.elementc.de