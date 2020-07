Talentsoft digitalisiert Mitarbeitergespräche

Engere Verzahnung von HR & Arbeitssystemen

Köln, 16. Juli 2020_ Talentsoft, einer der führenden europäischen Anbieter von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement, bietet eine Lösung, um Feedbackprozesse und Mitarbeitergespräche zu digitalisieren. Die neue Anwendung richtet sich damit besonders an mittelständische Unternehmen, die in diesem Bereich noch häufig auf komplizierte analoge Prozesse setzen. Führungskräfte, Personaler und Mitarbeiter können nun gemeinsam digital an Zielen und Projekten arbeiten, Fortschritte im Auge behalten und regelmäßig zielbezogenes Feedback austauschen. Auf diese Weise entsteht im Unternehmen eine offene und transparente Kultur, die auf die Weiterentwicklung jedes Einzelnen, aber auch auf die Produktivität und Leistungsfähigkeit des Unternehmens einzahlt.

Mitarbeiter-, Abteilungs- und Unternehmensziele im Einklang

Über eine übersichtliche und kollaborative Plattform können Personaler und Führungskräfte Ziele für jeden einzelnen Mitarbeiter, Teams, Abteilungen oder das gesamte Unternehmen anlegen und aufeinander abstimmen. Mit individuellen Richtlinien und Checklisten behalten sie jeder Zeit den aktuellen Status im Auge. Dank der integrierten Analysefunktionen haben Personaler und Führungskräfte außerdem einen 360-Grad-Blick auf die Leistungen, Expertisen und Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. So ist es Personalverantwortlichen mit einem Klick möglich, in Mitarbeitergesprächen objektive Entscheidungen zu treffen und ihren Mitarbeitern regelmäßiges, konstruktives Feedback zu geben.

Elton Schwerzel, Regional Director DACH bei Talentsoft: “Viele mittelständische Unternehmen setzen nach wie vor auf Word- oder Excel-Dokumente, manchmal auch auf selbstgebaute Sharepoint-Lösungen, um das Leistungs- und Entwicklungsmanagement ihrer Mitarbeiter abzubilden. Ein kontinuierlicher Dialog kommt so nicht zu Stande – dabei ist er ein essentielles Motivationswerkzeug und damit heutzutage wichtiger denn je. Mitarbeiter erwarten schließlich eine transparente Feedbackkultur. Mit unserer Lösung unterstützen wir Mittelständler dabei, diese Prozesse zu vereinfachen und zu digitalisieren.”

Durch die Integration in Microsoft Teams wird die Arbeit an Zielen und Projekten zusätzlich vereinfacht. Unterstützt werden Unternehmen dabei durch den Talentsoft Chatbot sowie ein KI-basiertes Matching, das die individuellen Ansprüche der Mitarbeiter mit Projekten und den Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens in Einklang bringt.

Video zum Modul: https://www.youtube.com/watch?v=SUHP9Gmu558&feature=youtu.be

Über Talentsoft

Talentsoft wurde 2007 gegründet und zählt heute zu den führenden europäischen Anbietern von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement. Die Talent-Management-Suite ermöglicht Unternehmen eine effiziente Steuerung von Recruiting, Weiterbildungsmaßnahmen, Leistungs- und Kompetenzmanagement, Karriereentwicklung sowie Vergütung. Talentsoft richtet sich mit seiner Software-Lösung sowohl an mittelständische als auch an Großunternehmen.

