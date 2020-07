Tagungen und Kreativ-Meetings über den Dächern der Domstadt Köln

Tech-PR-Spezialistin bei den EMEA SABRE Awards 2020 von PRovoke Media gleich zweimal erfolgreich Die internationale Kommunikationsagentur AxiCom wurde von PRovoke Media unter allen Agenturen mit einem eigenen europäischen Niederlassungsnetzwerk als bester PR-Arbeitgeber in der EMEA-Region eingestuft. Das "Best Agencies to Work For 2020"-Ranking wurde durch eine umfassende anonymisierte Umfrage unter Agenturmitarbeitern ermittelt. Als ausgewiesene PR-Spezialistin führt AxiCom seit über 25 Jahren erfolgreiche Kommunikationskampagnen für die...