„Tag des herzhaften Lachens“ am 24.01. und weitere Aktionstage als Social-Media-Content

Spannende, kuriose und bewegende Aktionstage haben verschiedenste Hintergründe: Von wichtigen Gedenktagen der UN, über Marketingaktionen von Unternehmen und Ideen von Schülern in den Social Media. Jährlich nutzen User auf der ganzen Welt Aktionstage als Inspiration für ihren Social-Media-Content, um ihre Themen sichtbar zu machen, Follower zu bewegen oder zu unterhalten. Der Social-Media-Kalender 2022 enthält über 1.118 Thementage für das ganze Jahr, zum Beispiel den Tag des herzhaften Lachens oder den Tag der Poesie am Arbeitsplatz.

Der Tag der Poesie am Arbeitsplatz am 12. Januar

Bei diesem Thementag aus den USA geht es darum, die schönen Aspekte der Arbeit in den Vordergrund zu stellen, durch Poesie.

Hier bietet es sich für Social-Media-Content an, eigene Reime und Gedichte zu teilen oder die Community aufzufordern, ihre eigenen Reime zu einem bestimmten Thema zu verfassen. Das fördert die Kreativität und bringt ein Schmunzeln in jedes Gesicht.

Der Tag der Akzeptanz am 20. Januar

Dieser Thementag geht auf Annie Hopkins zurück, die den Tag ins Leben rief, um Selbstakzeptanz und Toleranz zu fördern, vor allem für Menschen mit Behinderung.

Dieser Tag lässt sich nutzen, um sich zu allen Themen rund um Behinderung und Toleranz zu positionieren und zu informieren, zum Beispiel über Barrierefreiheit oder Diversität.

Der Tag des herzhaften Lachens am 24. Januar

Am 24.01.2022 ist der Welttag des herzhaften Lachens. Dieser wird seit 2005 jährlich gefeiert, um an die gesunde Wirkung des Lachens zu erinnern: Lachen wirkt ansteckend, fördert die Gesundheit und steigert die Motivation.

Humorvolle Posts eignen sich hervorragend als Social-Media-Content. Dieser Tag kann Anlass sein, die eigene Community zum lachen zu bringen oder sie zu fragen, worüber sie das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht haben.

Redaktionsplanung mit dem Social-Media-Kalender 2022

Der Social-Media-Kalender enthält über 1.300 Aktionstage und Ereignisse. Darunter sind skurrile Tage, Jubiläen, Gedenktage, Brauchtümer, aber auch Aktionstage mit ernstem Hintergrund. Außerdem enthält er Content- und Tool-Tipps sowie Prognosen für 2022 von renommierten Medienexperten. Der Social-Media-Kalender ist ein nützliches Werkzeug, das die Themenfindung, Erstellung von Social-Media-Content sowie die gesamte Kommunikation unterstützt und das ganze Jahr effizient begleitet. Der Kalender erleichtert die Erstellung eines individuellen Redaktionsplans.

