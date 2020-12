Taekwondo – Die traditionelle Kampfkunst als Chance für die moderne Gesellschaft

Alfonso Izquierdo von Paller erklärt in “Taekwondo”, wie eine Kampfkunst zu einer besseren Zukunft beitragen könnte.

Das höchste Ziel der koreanische Kampfkunst Taekwondo ist die Selbstverteidigung. Sie ist für Betrachter eine fesselnde Sportart, deren eigentlicher Wert und ihr Ziel aber in der Charakterschulung und der Persönlichkeitsentwicklung liegt. Der Autor Alfonso Izquierdo von Paller veranschaulicht in seinem Buch die wesentlichen Aspekte des Taekwondo, um hierauf basierend den Nutzen der traditionellen Kampfkunst für die moderne Gesellschaft exemplarisch darzustellen. Hierzu geht er insbesondere auf Kinder und Jugendliche und deren Persönlichkeitsentwicklung ein, legt die Chancen für die Institution Schule, die Prävention von Gewalt sowie einzelne gesundheitliche Aspekte dar.

Die Leser werden in “Taekwondo” von Alfonso Izquierdo von Paller in die Geschichte der Kampfkunst eingeführt und lernen, was Taekwondo eigentlich ist. Sie erfahren, was die Grundprinzipien sind, was “Mushin” bedeutet und was diese Kampfkunst mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Der Autor beleuchtet Themen wie Taekwondo an Schulen, Gewaltprävention, gesundheitliche Aspekte, Wahrnehmung und Bereicherung. Die Auseinandersetzung mit der Sportart und ihrer Bedeutung in diesem Buch versteht sich auch als eine Art Plädoyer für das traditionelle Taekwondo beziehungsweise die Kampfkunst gegenüber dem olympischen Wettkampfsport.

"Taekwondo" von Alfonso Izquierdo von Paller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-3389-7 zu bestellen.

